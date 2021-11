No es ningún secreto que Rocío Flores está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida. En muchas ocasiones ha llegado al límite y un claro ejemplo lo hemos encontrado en unas declaraciones recogidas por los compañeros de ‘Europa Press’. La hija de Antonio David Flores no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión para responder a las críticas que, en los últimos días, ha recibido.

En plena calle, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha respondido a las preguntas de los reporteros. ¡Se ha despachado a gusto! Primero contra Jorge Javier Vázquez. Recordemos que el presentador de ‘Sálvame’ llegó a decir lo siguiente: “Entiendo el dolor que te debe provocar recibir mes a mes el dinero que ganas por ser cómplice de la empresa que causa tanto desazón a tu negocio. Deja ese trabajo, cariño. Ya verás qué bien te sienta”.

Por si fuera poco, el catalán también se refirió a la hija de Rocío Carrasco, asegurando que “estoy convencido de que, con la popularidad que has conseguido, no tardarán en llamarte para concursar en Tu cara me suena”. Ante estas palabras, Rocío Flores se mostró contundente: “Se cree el ladrón que todos son de su condición. No te voy a decir lo que le aconsejo yo a él”.

ROCIO FLORES le contesta a JORGEJA. Cada día esta cuadrilla de acosadores está quedando más expuesta. Por cierto. CARLOTA CORREDERA y su séquito estuvieron meses acosando a esta niña por su físico. Está guapísima y no necesita vender libros para adelgazar. Un beso, rubia. 💋 pic.twitter.com/Hw2zZnB6uk — Maica Vasco Mogorron (@maicavascotw) November 22, 2021

Esta crítica no solamente estuvo dirigida a Jorge Javier Vázquez, sino también a ‘Sálvame’ y a ‘La Fábrica de la Tele’. Y es que la joven añadió algo más: “Tengo la suerte de trabajar en un programa donde predomina el respeto. ‘El programa de Ana Rosa es un programa serio, no como el suyo”.

Respecto al premio que ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ ha recibido, la hija de Antonio David Flores solamente se ha limitado a sonreír de manera un tanto irónica. Es entonces cuando, ante las continuas preguntas del reportero, la joven se refirió a su madre Rocío Carrasco: “Lo que debería hacer es llamar y levantar el teléfono”.

En esta ocasión también ha hablado del proceso judicial en el que, actualmente, se ve envuelta su familia. De esta manera, Rocío Flores recordaba lo que ya había mencionado anteriormente en ‘El programa de Ana Rosa’: “En el proceso judicial de mi madre y mi tía hay muchas contradicciones, pero Gloria no miente”. Unas palabras que, desde luego, no han dejado indiferente a nadie.