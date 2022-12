Rocío Carrasco: comentado gesto tras su tenso reencuentro con Makoke

Makoke debutó la pasada noche del 3 de diciembre en el Mediafest Night Fever, cantando un tema de Marta Sango, ex concursante de Operación Triunfo 2018, titulado Sigues en mi mente. La colaboradora del programa se encontraba muy nerviosa ante la actuación que le esperaba hacer minutos más tarde, además de sumarse los nervios de volver a reencontrarse con Rocío Carrasco.

Hace unas semanas durante el programa Fiesta, Emma García comentaba en directo que el Tribunal Supremo había desestimado la demanda que había hecho la hija de Rocío Jurado contra Olga Moreno. Tras conocer esta información, se vivía un debate entre las colaboradoras que apoyaban a Rocío Carrasco y las que apoyaban a Olga Moreno, entre las que se encontraba Makoke: “Qué fácil es hablar cuando una está bien a nivel mental. Es muy fácil hablar y juzgar”, comentaba Emma García dejando en silencio a todo el plató.

Makoke y Marta Sango cantando “Sigues en mi mente” #Mediafest4 pic.twitter.com/sGvu9iUAuy — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) December 2, 2022

Volviendo a Mediafest Night Fever, las personas que se encontraban en el plató afirmaban que existía mucha tensión entre ambas. Sin embargo, Makoke ha sido la primera en hablar sobre lo que sucedió aquella noche para tratar de quitarle hierro al asunto y ha explicado que su compañera ha tenido un bonito gesto con ella.

Rocío Carrasco y Shaila Dúrcal cantando juntas. HISTORIA DE LA TELEVISIÓN #Mediafest4 pic.twitter.com/JKuPyAkC8P — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) December 2, 2022

“He coincidido con Rocío Carrasco en casa de María Teresa Campos, he estado con ella de fiesta. Cuando la he visto mi intención era saludar, pero la he notado cortante”, comenzaba diciendo la colaboradora, pero no todo quedaba ahí, pues la hija de la más grande decidía dar un paso e intentar calmar las cosas para vivir una noche de los más agradable: “Más tarde se ha acercado y me ha dicho un piropo que ha aliviado la tensión. Me ha dicho hasta morena estás guapa y me ha gustado”, explicaba feliz por haber podido reconciliarse y tener una bonita velada.