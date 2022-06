Raquel Bollo da detalles de su nuevo retoque estético en ‘Viva la vida’

Los retoques estéticos están a la orden del día y Raquel Bollo lo sabe. De hecho, en el último programa de Viva la vida, la colaboradora explicó que se ha sometido a una nueva intervención. Para ser más exactos, la tertuliana declaró que se ha sometido a una lipovaser para modelar la zona del abdomen y también mejorar la flacidez de sus brazos.

«Soy una persona que siempre tengo cinco kilos de más y cinco de menos. Me controlo yo sola, pero, desde el embarazo, tenía el abdomen que no me gustaba», explicó Bollo en el plató de Viva la vida. «Llevaba mucho tiempo queriéndome hacer esta operación. La hice el martes», reconoció sus compañeros de programa.

Raquel Bollo: «Siempre tengo cinco kilitos de más o de menos y lo soluciono, pero esto me acomplejaba de verdad» #VivaLaVida517 https://t.co/JrtgOryzEz — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) June 12, 2022

Asimismo, debido a la reciente intervención, la colaboradora se tuvo que sentar durante el programa en un taburete alto. «Es algo que tenía ganas de hacer», admitió mostrándose feliz de su decisión. Por otro lado, la andaluza se adelantó a las posibles críticas que podría tener que soportar debido a su decisión y se mostró tajante. «Puede tener críticas o no, pero me apetecía», señaló.

«Estoy operada, pero tengo fuerzas», subrayó ante los comentarios de sorpresa por haber acudido a trabajar tras haber sido intervenida esa misma semana. «Siempre aconsejo que te pongas en buenas manos y estés totalmente informada», recomendó a los interesados en el tema.

Por otro lado, y para los que desconozcan en qué consiste la lipovaser, es importante señalar que la principal diferencia con la liposucción es que se emplea para la retirada del tejido graso corporal. Además, en el caso de la lipovaser, se emplea una técnica de ultrasonido.