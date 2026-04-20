¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 20 al 22 de abril de 2026

Pasapalabra sigue viendo cómo el duelo entre Javier y David puede ser el que se convierta en un clásico del programa, algo que los espectadores esperan con ganas después de casi dos meses de la marcha de Rosa y Manu tras el bote de la argentina (aunque gallega de adopción). Con Roberto Leal estarán cuatro invitados famosos que son conocidos por todos los espectadores, siendo tres actores muy conocidos por varias de las series más famosas de nuestro país. Todos ellos estarán desde el lunes 20 y hasta el miércoles 22 de abril.

Lidia San José vuelve a ‘Pasapalabra’

La actriz es conocida por ser una de las protagonistas de la serie A las once en casa, un éxito de finales de los años 90 que la lanzó al estrellato cuando apenas era una adolescente y siguió con Ala…Dina (que protagonizó Paz Padilla). Desde entonces mucho ha cambiado en su vida. Tras desaparecer de las series en España, se centró en estudiar Historia y apenas la hemos visto en pequeños papeles en Paquita Salas o en programas de historia y divulgación para TVE.

Lo que no muchos sabrán es que su salto a México la convirtió en una estrella en series allí. Su salto internacional continúa y en 2026 acaba de estrenar Perfil falso, una producción de Netflix en Colombia en la que sacará su lado menos amable.

Luis Merlo vuelve a Antena 3 tras el final de ‘Aquí no hay quien viva’

El actor es ahora mismo uno de los grandes protagonistas de La que se avecina, serie que se puede ver en Telecinco y Prime Video. Eso sí, en Antena 3 dejó un enorme legado al interpretar a Mauri, uno de los vecinos de Aquí no hay quien viva, un papel que supuso un enorme paso para la inclusión de los gays en televisión y en la sociedad española de la época.

En 2026 acaba de finalizar su participación en Top Chef, el concurso de repostería de La 1, y continúa con las funciones de la obra Un dios salvaje, en el Teatro Alcázar de Madrid.

Iñaki Urrutia

El humorista es conocido por sus monólogos y participar en programas de humor de todo tipo, como La hora de José Mota. Actualmente le podemos ver en televisión en varios formatos. En laSexta es colaborador de Zapeando, además de ser presentador en Aragón TV de programas como Atrápame si puedes y Basura o tesoro. Además, colabora cada mañana en el programa Las mañanas Kiss, de la emisora de radio Kiss FM.

Luz Valdenebro

La actriz cordobesa es una clásica de las series, especialmente en Antena 3. Los espectadores de Pasapalabra la recordarán de series tan míticas como Hospital Central, El Internado, Ángel o Demonio, Gran Hotel e Hispania, la leyenda. De hecho, interpretó a Isabel Pantoja en la miniserie Paquirri de Telecinco. Aun así, uno de sus mayores puntos de inflexión llegó de la mano de Amar es para siempre, donde, en más de 900 episodios, interpretó a Cristina.

¿Cuánto dinero acumula el bote de ‘Pasapalabra’?

Mientras Javier y David siguen en su pelea, el bote sigue acumulando dinero cada día, subiendo seis mil euros más cada tarde que nadie acierta el Rosco completo. Esta semana ya alcanzará los 400.000 euros, una cantidad que sigue muy lejos del bote de Rosa, que se llevo 2’7 millones de euros.

Si eres fan de Pasapalabra, te recomendamos que descubras dónde y cuándo acudir al casting que en breve se celebrará y que estará abierto para todo el mundo.