Queen, obligado a retirar una canción de su recopilatorio de grandes éxitos: “No es apropiado”

Si hablamos de bandas legendaria de la historia de la industria musical, indudablemente, Queen encabezaría los primeros puestos de la lista. La popular agrupación liderada por Freddie Mercury e integrada por el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon ha supuesto un antes y un después para la música tal y como la conocemos.

Pero, tal y como han informado ciertos medios de comunicación, uno de los temas más conocidos de la banda ha sido eliminado de una nueva versión de su exitoso recopilatorio Greatest Hits. Pues, para ser más precisos, ha sido el sencillo Fat Bottomed Girls, el cual fue lanzado en el recopilatorio original de 1981.

Según ha informado The Daily Mail (vía Blabbermouth.net), esta nueva edición que no ha querido incluir dicho sencillo ha sido publicada por Universal Music Group, tras firmar un acuerdo con Yoto. Se trata de una plataforma musical dirigida a niños. «Es la introducción ideal a la música de Queen para los jóvenes amantes de la música y la banda sonora perfecta para fiestas en la cocina, viajes por carretera, sesiones de air guitar en la cama… y mucho más», explican en la descripción del disco.

Asimismo, y debido al público al que va dirigido este proyecto, han querido hacer una pequeña advertencia. «Por favor, ten en cuenta que las letras de algunas de estas canciones contienen temas para adultos, incluyendo referencias ocasionales a la violencia y las drogas. Se trata de grabaciones originales y sin editar. Aunque no se utilizan palabrotas, se recomienda discreción a los padres cuando reproduzcan este contenido a niños pequeños o cerca de ellos», señalan.

Al respecto, una fuente interna que no ha querido revelar su identidad, ha sido bastante tajante. «Es la comidilla de la industria musical. Nadie entiende por qué una canción tan divertida y alegre no es aceptable en la sociedad actual. Esto es la cultura woke volviéndose loca. ¿Por qué no apreciar a la gente de todas las formas y tamaños, como la sociedad dice que debemos hacer, en lugar de deshacernos de ella?», declara.

Ante ello, ha vuelto a salir a la luz la confesión que realizó May respecto a la canción de Fat Bottomed Girls para su entrevista con Mojo en el 2008. «La compuse con Freddie en mente y habla sobre si tienes un gran cantante al que le gustan las chicas de culo gordo… o los chicos», dijo. Sin lugar a dudas, un movimiento que no ha sentado demasiado bien a los seguidores de Queen.