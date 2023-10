¿Qué penalización tendrá Karina por abandonar ‘GH VIP 8’?

Los espectadores de GH VIP 8 se siguen preguntando horas después del abandono de Karina si tendrá que pagar Karina. Estas dudas llegan después de que su salida haya sido mucho menos polémica que la de Oriana Marzoli, que promete dar mucho que hablar en las próximas y meses.

Desde hace semanas corría el rumor entre los espectadores de un posible abandono de la cantante, algo que entraba en los planes de muchos debido a su avanzada edad. Ese fue su argumento al pedir a la organización salir de la casa de Guadalix de la Sierra tras casi un mes de encierro.

La polémica se ha levantado entre los espectadores debido a que ha sido muy distinto al de Oriana, que no pudo despedirse de sus compañeros y no ha vuelto a pasar por el plató para dar explicaciones. Por si no fuera suficiente, anunció posibles demandas a la productora en un cruce de acusaciones que el propio programa desmontó mostrando varios vídeos de su comportamiento, aunque ella continúa defendiendo su posición.

Mientras la venezonala se encuentra en Italia junto a su novio y nadie duda de que habrá una fuerte penalización por su salida, es la tercera vez que deja tirado a un reality de Telecinco, con la intérprete de Las flechas del amor no ha quedado tan claro. La suya ha sido una despedida más cómoda, pudiendo abrazar por última vez a sus compañeros y apareciendo como una estrella en el plató.

Lejos de los reproches, Ion Aramendi le dejó claro que era libre de tomar la decisión que quisera y que la organización se siente orgullosa de su esfuerzo durante estos días. Al contrario que con otros, las cosas han sido mucho más fáciles y casi sin intentar convencerla de que debía coninuar.

«Durante estas semanas en la casa ha habido momentos en que casi tira la toalla, pero el cariño de todos vosotros y de sus compañeros le ha animado. Pero ahora no ha podido más», aclaraba el vasco durante la gala del domingo de GH VIP 8.

Para evitar comentarios sobre que este abandono estuviera relacionado con su trabajo en una obra de teatro, el defensor de Karina lo aclaró: «El teatro lo tenía programado pero al entrar al programa les pedimos que esperaran y lo hemos cambiado a enero».

«Para nosotros tú ya has cumplido, has hecho un esfuerzo improbo por estar ahí, siendo un ejemplo para muchas personas, también mayores, a los que les ha gustado verte en las galas, pero lo más importante es que nosotros queremos que tú estés bien y seas libre para contestar. ¿Quieres hoy acabar el programa y encontrarte con tu familia?», le preguntaban a Karina desde plató.

La ya ex concursante no se lo pensó mucho al conocer que su decisión no afectaría al premio final de sus compañeros: «Lo único que deseo es que estéis contentos con mi participación, me voy feliz si puedo ayudar a mi hija, que Dios os bendiga a todos, pero necesito ir a casa. No lo puedo evitar».

En ningún momento se mencionaron las palabras multa, penalización o se dejó caer que la decisión de marcharse tendría como consecuencia no volver a aparecer en programas de Telecinco durante bastante tiempo, algo sí sufrieron otros concursantes de realities en el pasado. Esto hace pensar que Karina no tendrá que pagar ninguna penalización y que la dirección del programa era consciente desde el principio que la entrada de una concursante de edad avanzada podría tener este tipo de consecuencias.