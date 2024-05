‘La Promesa’, capítulo 368: Santos, dispuesto a saltarse los límites con Vera

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es absolutamente espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 367 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo todo el servicio, tras la amenaza de Gregorio y Pía, une fuerzas para tratar de localizarle. Además, vemos cómo la advertencia de Margarita acaba convirtiéndose en una realidad: los Sotoblanco no invitan a los Luján al baile.

María Antonia, por su parte, se ve en la obligación de enfrentarse a contar la dura realidad a la Marquesa de Luján, mientras que Martina no puede evitar negarse a acudir a la cita con Asdrúbal Ibáñez. Cruz y María Antonia hacen todo lo que está en su mano para que la joven cambie de opinión.

Santos trata de forzar su amor con Vera mientras que Simona no tiene ni la más mínima idea de qué hacer con Virtudes. Candela, por su parte, acaba consiguiendo un cambio de lo más inesperado en la joven, mientras que Jana y Salvador han empezado a darse cuenta de que las notas que toma María tienen relación con un plan que todavía desconocen.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 368 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Lorenzo ha provocado una enorme discusión entre los Marqueses de Luján. Algo que María Antonia ha aprovechado para acercarse un poco más a Alonso, mientras que Martina sigue sin aguantar al Conde de Ayala, por mucho que se lo imponga su madre.

La relación entre Catalina y Adriano no marcha a las mil maravillas, ni mucho menos, por lo que Lorenzo y Cruz empiezan a creer que esos planes no van a salir como esperan, ni mucho menos. Pía, tras el encontronazo con Gregorio, está profundamente destrozada pero, por suerte para ella, Jana tiene una gran idea.

Tras hablar con Rómulo, éste se sincera con el Marqués sobre este asunto. Es él quien toma la decisión de que dos guardaespaldas guarden la puerta de la habitación de Pía. Todo ello mientras Vera continúa acercándose a Lope mientras éste la evita, a pesar de que Candela le anima a que no sea tan brusco con ella. Lo cierto es que Santos no va a parar hasta saltarse todos los límites. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.