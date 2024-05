‘La Promesa’, capítulo 367: el servicio trata de localizar a Gregorio

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, no está dejando indiferente a nadie. ¡Es sencillamente espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 366 de La Promesa. Así pues, observamos cómo María Antonia ha conseguido lo que parecía imposible: animar a la Marquesa. Y todo porque ha llevado a palacio a un modisto para que les confeccione nuevos vestidos para un baile al que no van a ser invitadas.

Martina, por su parte, sí que ha recibido una invitación, y es para ir al teatro junto al hijo de unos marqueses. Aun así, se niega a aceptar la propuesta. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo reciben una carta de Teresa en la que anuncia que va a viajar hasta América junto a su señora. Salvador se siente culpable tras haber arrebatado una gran oportunidad a María Fernández.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo la Marquesa de Luján empieza a ser consciente de que Alonso está elaborando un plan a favor de Catalina. Así pues, no tarda en hacérselo saber a Lorenzo para que empiece una investigación al respecto. Contra los deseos de Catalina, Tadeo lleva a Adriano hasta el hangar, a pesar de no tener ganas de ver a la joven.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 367 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo tras la amenaza de Gregorio a Pía, todo el servicio una fuerzas para tratar de localizarle. La advertencia de Margarita acaba siendo una realidad, puesto que los Sotoblanco se niegan a invitar al baile a los Luján.

Así pues, María Antonia se ve obligada a enfrentarse a contar la dura realidad a Cruz, mientras que Martina se niega en rotundo a acudir a la cita con Asdrúbal Ibáñez. A pesar de todo, Cruz y María Antonia hacen todo lo que está en su mano para que la joven cambie de opinión. Santos, por su parte, continúa tratando de forzar su amor con Vera.

Simona no tiene ni la más mínima idea de qué hacer con su relación con Virtudes, pero Candela acaba consiguiendo un inesperado cambio en la muchacha. Salvador y Jana empiezan a darse cuenta de que las notas que toma María Fernández tienen una estrecha relación con un plan que no les ha contado. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.