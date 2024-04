‘La Promesa’, capítulo 331: Rómulo toma una decisión respecto a Salvador

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una de las historias más sorprendentes y que, sin duda, va a dejar un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 330 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Abel ha hecho una importantísima confesión que ha dejado a Manuel y a Jana completamente sin palabras. Pelayo, por su parte, ha comunicado a Mr Cavendish que, tras la nueva entrega de armas, van a cortar todo tipo de relación.

Martina no tarda en darse cuenta que sus constantes intentos de separar a su madre del Conde de Ayala no está dando sus frutos. Curro no tarda en hablar con ella para que madure de una vez por todas, mientras que Virtudes vuelve a sufrir diversos ahogos. En esta ocasión, frente a su madre, por lo que no le queda más remedio que sincerarse con ella.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Jimena está al límite puesto que es consciente de que no va a poder recuperar a Manuel. Esto deriva en una fortísima discusión entre el matrimonio, frente a toda la familia. Esto provoca que el hijo de los Marqueses de Luján acabe confesando que está profundamente enamorado de otra mujer.

¡Manuel ha confesado ante toda la familia que está enamorado de otra persona! 💥 #LaPromesa ⭕ https://t.co/tIIInVRSp6 pic.twitter.com/rJCgsTfTLN — La 1 (@La1_tve) April 5, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 331 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Manuel se ha revelado frente a su familia, lo que provoca que la Marquesa de Luján ponga el grito en el cielo. Una situación que Margarita no duda en aprovechar para malmeter en su contra, acusándola de ser la culpable de todos y cada uno de los males.

Virtudes, al ser consciente de la situación que está atravesando, da el paso de confesar a Simona y Candela que sus ataques tienen algo que ver con el encierro que siente trabajando en palacio. Las cocineras, aunque lo intentan, no logran entender a qué se refiere exactamente. Rómulo, por su parte, toma una firme decisión respecto a Salvador.

¿En qué consiste, exactamente? En darle una oportunidad para que pueda mostrar su valía como primer lacayo. María Fernández, tras ser presionada por Jana, ha confesado toda la verdad sobre el dinero que había desaparecido y sus sospechas sobre Vera. Todo ello mientras Catalina se muestra dispuesta a saber más detalles sobre Mr Cavendish, pero Pelayo le pide que no lo haga. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.