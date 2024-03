‘La Promesa’, capítulo 318: Jana presiona a Curro para que siga investigando

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 317 de La Promesa. Así pues, somos testigos de cómo Alonso parece mostrarse dispuesto a contar a Curro todos y cada uno de los detalles de su pasado. Así pues, le acaba hablando de una mujer anónimo que acabó convirtiéndose en su mayor apoyo cuando doña Carmen, su primera esposa, murió.

Jana y Curro parece que no tienen dudas: esa mujer de la que habla el Marqués de Luján es su madre. En cuanto a Lorenzo, vemos cómo decide presionar a Pelayo para empezar a formar parte del negocio de las armas. Al fin y al cabo, ese es el precio a pagar para guardar su gran secreto.

Por si fuera poco, observamos cómo, tras insistirle mucho, doña Pía ha accedido a entrevistar a Virtudes con el objetivo de que empiece a formar parte del servicio de palacio. Es entonces cuando Simona y Candela dan el paso de unir fuerzas para poder aleccionar a la joven, pero nada sale como esperaban.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 318 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Alonso ha dado el paso de continuar hablando con Curro sobre esa mujer que estuvo a su lado, de forma incondicional, tras la dolorosa muerte de doña Carmen. Eso sí, sigue sin dar a conocer su nombre.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Curro desvela a Jana todo lo que le ha contado el Marqués de Luján. La doncella no parece estar conforme, ya que no duda en presionar al joven para continuar sonsacándole información. Por lo tanto, somos testigos de cómo los problemas de Curro parecen no tener fin.

¡Buenos días #Promisers! Hoy, en #LaPromesa ➡ Pelayo sufre el acoso de Lorenzo para que le permita entrar en el negocio

➡ Martina deja claro a Curro que no hay esperanza alguna en su romance A las 17:30h en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/COGk7Ty3xM pic.twitter.com/uFBdk93lWs — La Promesa (@lapromesa_tve) March 18, 2024

Sobre todo porque tiene una conversación con Martina en la que ella le deja muy claro que no existe ni una sola posibilidad de retomar su relación sentimental. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Pelayo está siendo acosado por Lorenzo, que le insiste en entrar en el negocio de las mermeladas a cambio de su silencio.

El joven, incluso, se está planteando la posibilidad de contarle toda la verdad a Catalina. Todo ello mientras Alonso invita a su hijo Manuel a un viaje a Puebla de Tera, y todo con el objetivo de conocer a un reconocido aviador. Eso sí, parece que las intenciones del Marqués de Luján son otras completamente diferentes. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.