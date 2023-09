‘La Promesa’, capítulo 195: Jimena hace una inesperada confesión a Abel

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 193 y 194 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Ramona ha confesado a Jana un sorprendente secreto sobre Dolores.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 195 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jimena no ha dudado un solo segundo en estallar contra Teresa. Y todo por haber contado a todo el mundo la noticia de su sangrado. Hasta tal punto que no tarda en abofetearla.

Jana no tarda en consolar, como puede, a Teresa. Todo ello mientras se da cuenta de que algo raro está sucediendo con el embarazo de Jimena. A pesar de todo, la doncella decide mantenerse al margen del matrimonio. Eso sí, pide a Abel que trate de mediar entre Manuel y su mujer, antes de que las cosas vayan a más.

El médico se queda completamente sin palabras ante la inesperada confesión por parte de Jimena, que va mucho más allá de los problemas que pueda haber en su matrimonio con Manuel. Por si fuera poco, vemos cómo el servicio de palacio siente cierta animadversión con Feliciano.

Algo que se acrecienta, terminando en una bronca monumental en la que Rómulo se ha visto obligado a intervenir. Lejos de que todo quede ahí, y dadas las circunstancias, observamos cómo Feliciano ha confesado a Teresa que fue él quien llevó a Dieguito al convento de Villalquino. ¡Algo que ha dejado a la joven sin palabras!

Los Marqueses tienen una enorme bronca con los padres de Martina por culpa de la pedida. Cruz no va a dar su brazo a torcer y no va a parar hasta que sus planes se cumplan por completo. Fernando trata por todos los medios de reconciliarse con la Marquesa cuando, en un momento dado, sufre un nuevo ataque al corazón. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.