‘Pesadilla en el paraíso’: ¿Quiénes son los nominados de esta semana?

El pasado miércoles Telecinco emitió una nueva gala de Pesadilla en el paraíso. Como es habitual, se produjo una expulsión que en esta ocasión fue Lucía Dominguín. La hermana de Miguel Bosé fue la elegida por el público por tan solo un 55% en el que ha sido un duelo muy ajustado. Finalmente, todo se ha decidido porque la expulsada pidió a la audiencia que votaran por ella pues consideraba que ya había llegado su hora y empezaba a hacérsela cuesta arriba el concurso.

Lucía era muy querida por casi todos, pero a una de las concursantes que más le ha dolido esta expulsión ha sido a Steisy, que vio despedirse del concurso a su compañera entre lágrimas. Posteriormente se sucedieron las nominaciones cara a cara y por primera vez las cuatro nuevos aprendices han podido votar. Para sorpresa del público y puede que hasta de ellos mismos, los nominados han resultado ser nada más y nada menos que Dani G y Patricia Steisy.

Los que al principio del concurso fueran inseparables esta semana se vuelven a enfrentar, aunque en esta ocasión como nominados. La algo más que amistad entre ambos le ha costado a la chica casi la ruptura con su pareja, Pablo Pisa. Por su parte, el exconcursante de La isla de las tentaciones ha retomado la relación con su ex, Bea Retamal. Estos concursantes se encuentran en un momento en el que no pueden ni verse desde que la chica viera en el alicantino comportamientos que no le gustaron un pelo.

Steisy ha salido nominada porque cuatro de sus compañeros han elegido votarla a ella. Estos han sido Bea Retamal, el propio Dani, Israel Arroyo y Daniela Requena. La granadina cree que claramente ha sido una estrategia y que los cuatro se han puesto de acuerdo para que saliera ella. La nominación de Dani G se producía porque Lucía Dominguín, la expulsada, lo nominaba directamente al enterarse de cuál había sido el resultado previo de las nominaciones cara a cara. Así que su elección ha sido él “para que aprenda”.

Puedes elegir tú mismo quién será el próximo expulsado de Pesadilla en el paraíso a través de un voto gratuito en la app de mitele. Así que, ¡no te olvides de votar!