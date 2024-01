‘Pecado original’, capítulo 6 (Temporada 4): Yildiz y Ender, cada vez más separadas por culpa de Sahika

No es ningún secreto que Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sorprendente y espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 5 de la Temporada 4 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo Yildiz trata por todos los medios de reconciliar a Ender y Kaya. Todo ello mientras ella intenta alejarse para siempre de Kerim. ¡No acaba de confiar en sus intenciones!

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Sahika no ha dudado un solo segundo en trazar un plan perfecto para conseguir un nuevo objetivo. ¿En qué consiste, exactamente? En aprovechar ese resentimiento y distanciamiento que hay entre Kaya y Ender para su propio beneficio.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 6 de la Temporada 4 de Pecado original. Así pues, seremos testigos de cómo Sahika, después de que Kaya y Ender hayan dado el paso de divorciarse, traza un nuevo plan. ¿En qué consiste, exactamente? En utilizar a Yildiz con un fin concreto.

Se trata de que los dos jamás vuelvan a estar juntos. Lejos de que todo quede ahí, a medida que la relación entre Yildiz y Ender se están separando gradualmente, parece que esa alianza está empezando a romperse en mil pedazos. Ender no deja de decir cosas realmente desagradables a Yildiz, por culpa de la ira.