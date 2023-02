‘Pecado original’, capítulo 4: Ender, destrozada tras perder todo lo que tenía

No es ningún secreto que teníamos muchísimas ganas de que Pecado original viera la luz en nuestro país. Tras la emisión de varias entregas, se puede afirmar que Atresmedia ha vuelto a acertar de lleno. Al fin y al cabo, estamos ante una historia verdaderamente sorprendente. ¡No está dejando indiferente a nadie!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 3 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo Ender, en un primer momento, no ve a Yildiz como una enemiga. Pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que va a tener que pagar un altísimo precio para poder llevar a cabo su malicioso plan.

Yildiz sorprende al tomar una de las decisiones más arriesgadas, pero más efectivas, en cuanto a Halit se refiere. Por si fuera poco, observamos cómo las constantes tensiones entre Alihan y Zeynep terminan acercándoles mucho más. Es algo que, desde luego, no estaba para nada en sus planes. ¡Ni mucho menos!

Avance del próximo capítulo de #PecadoOriginal: Yildiz descubre la identidad del amante de Ender, ¿qué hará? 😲 🍎🐍 ¡Esta tarde, a las 17:30h, os esperamos en @antena3com! 💥https://t.co/5F2TApr6Qy — La Tetería Turca (@lateteriaturca) February 21, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 4 de Pecado original. Así pues, observamos cómo Ender Argun se muestra verdaderamente preocupada y agitada tras haber perdido, en cuestión de minutos, todo lo que tenía. A pesar de todo, toma la decisión de ocultar su situación a sus amigos.

Yildiz regresa a su antiguo trabajo, pero es consciente de que no es un lugar seguro para ella. Todo ello mientras Zeynep trata por todos los medios de alejarse de Alihan, pero se da cuenta que cada vez le está resultando más complicado, puesto que no deja de pensar en él. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y ATRESplayer Premium.