‘Pecado original’, capítulo 3: Ender, a punto de pagar un alto precio por su plan

Pecado original se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las grandes apuestas de Atresmedia en cuanto a series turcas se refiere. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los que no dudan un solo segundo en dejarse llevar por esta historia que promete no dejar indiferente a nadie.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2 de Pecado original. Así pues, hemos sido testigos de cómo Yildiz se muestra completamente preparada para seguir por el camino que ha escogido. Es un hecho que no ha sido una decisión fácil, pero la recompensa va a merecer mucho la pena.

Al menos, a priori. El primer objetivo es conocer todos y cada uno de los detalles del pasado de Ender. Por si fuera poco, somos testigos de cómo el desafortunadísimo accidente que le ocurrió a Zeynep ha provocado que Alihan, inevitablemente, se acerque a ella. Las cosas comienzan a complicarse por momentos.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 3 de Pecado original. Así pues, hemos sido testigos de cómo Ender no ve, ni de lejos, a Yildiz como una enemiga. Por lo tanto, se ve en la obligación de pagar un alto precio para poder llevar a cabo su malvado plan. No le queda otra opción.

Yildiz, por su parte, sorprende al tomar una de las decisiones más arriesgadas en cuanto a Halit se refiere. Todo ello mientras las constantes tensiones entre Zeynep y Alihan terminan acercándoles mucho más rápido de lo que ambos pudieran llegar a imaginar. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y ATRESplayer Premium.