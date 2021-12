Una tarde más, ‘Pasapalabra’ regresó a Antena 3 con un nuevo programa. En esta ocasión, Jaime y Orestes volvieron a demostrar su gran sentido de compañerismo, protagonizando un momento muy emotivo justo antes de disputar ‘El Rosco’.

Aprovechando que ambos se iban a batir en su duelo número 26 frente al rosco del programa, Jaime quiso destacar que durante el programa anterior se le había olvidado comentar una cosa, que quería compartir con todos los espectadores.

«El martes se me olvidó que celebramos nuestras ‘boditas de plata’», comenzó a decir el concursante, haciendo referencia a los 25 duelos frente al rosco que Orestes y él habían disputado hasta el momento.

😍 Estas son las palabras que Jaime le dedica a @OrestesBarbsalc antes de comenzar su rosco. https://t.co/DyOMSfTBlE #Pasapalabra407 pic.twitter.com/nqHujp8wlQ — Pasapalabra (@PasapalabraA3) December 1, 2021

«Es un privilegio enfrentarme a un rival tan fuerte porque se pasa mal, pero al mismo tiempo te obliga a sacar lo mejor de ti. Es un placer», añadió Jaime, arrancando los aplausos del público presente en el plató del programa de Antena 3. «¡Qué bueno tío!», exclamó Orestes mientras se acercaba a darle un abrazo. «Esto es Pasapalabra, rivalidad y compañerismo a partes iguales», señaló Roberto Leal.

Orestes también quiso dedicar unas palabras a su compañero: «Me uno a la felicitación de Jaime, aunque no llevaba la cuenta de los programas que llevábamos juntos, somos pareja de hecho, que no de pecho. Es un rival formidable, con él siempre estás contra las cuerdas y no puedes aflojar nada», afirmó el concursante antes de enfrentarse, de nuevo, al famoso Rosco de ‘Pasapalabra’.