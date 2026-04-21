‘Pasapalabra’ hoy: quién concursa, cuánto dinero hay en el bote y quién ganó ayer

La audiencia sigue muy pendiente de lo que pasa cada tarde en el plató de Pasapalabra, el concurso de Roberto Leal que se emite cada tarde en Antena 3 a partir de las 20 h, justo después de Y ahora Sonsoles. Como cada día, el programa pone en juego un bote al que optarán los concursantes en El rosco, la prueba estrella. Antes, deberán pasar por todas las pruebas del programa y sumar segundos junto a su equipo, que está formado por dos famosos que estarán durante tres días como ayudantes. Si te perdiste el programa del lunes, te contamos quiénes son los concursantes que participan hoy, cuánto dinero hay en juego y qué pasó ayer.

¿Quién ganó ayer El rosco?

David llegaba a la prueba final con 143 segundos de tiempo gracias a la ayuda de su equipo durante las pruebas, mientras que Jorge tenía tres segundos menos (140), por lo que estaba previsto un duelo igualado entre los dos. Ha sido David el que esta vez se ha tomado la prueba con una gran iniciativa y ha llevado el control durante el Rosco, pudiendo así quitarse la presión de su rival, que le ha ido ganando continuamente desde que llegase al programa gracias a la Silla azul.

En su primera vuelta consiguió 22 aciertos, encadenando grandes rachas de seis y hasta ocho aciertos, plantándose en las 23 palabras acertadas. A partir de ahí prefirió no arriesgar y dejar la presión a su rival.

Javier Alonso ha probado de su propia medicina por primera vez y tenía que arriesgar para poder optar al empate. Eso le ha llevado a tener dos errores, algo que no es habitual en él, y no ha podido ni llegar a terminar El rosco, puesto que no había opciones de que llegase a empatar.

¿Quién concursa hoy y quién va a la Silla azul?

Tras la victoria de David en el Rosco del lunes, Javier se jugará la continuidad en el programa en la prueba eliminatoria, algo que no le sucedía desde hace mucho tiempo, por lo que los nervios le pueden jugar una mala pasada. En cambio, David tiene asegurado concursar hoy, martes 21 de abril, y esperará tranquilamente en el equipo naranja para saber quién será su rival de la tarde.

Los dos concursantes no estarán solos en el plató, tendrán a su lado a cuatro famosos con los que harán equipo. Te contamos quiénes son los que estarán hoy.

¿Cuánto dinero hay en el bote?

Para la tarde de hoy, martes, 21 de abril, el bote ha subido a 406.000 euros. En caso de que uno de los dos gane, tendrá que tributar el 19 % de ese dinero para Hacienda, algo de lo que ya se suele encargar el programa. Por lo tanto, el posible ganador recibiría en su cuenta un pago de 328.000 euros, aunque de ese dinero también tendrá que volver a pagar impuestos, teniendo que declararlo en la RENTA de 2026 como un incremento de patrimonio y en cada comunidad autónoma cambia el porcentaje. En estos casos, los concursantes que viven en Andalucía o Navarra son los que más dinero ‘pierden’ del premio, con porcentajes por encima del 40 % en el tramo autonómico.

¿A qué hora empieza ‘Pasapalabra’?

Para comprobar qué pasa, habrá que esperar hasta las 20:05 h, momento en el que Antena 3 comienza a emitir el concurso de Roberto Leal. La emoción del Rosco se alargará hasta pasadas las 21 h, momentos antes de que comience Antena 3 Noticias 2, el informativo de Vicente Vallés. Como siempre, se podrá ver en directo en Antena 3 por televisión y estará disponible a la carta en Atresplayer.