‘Pasapalabra’: lista de invitados del 8 al 10 de agosto de 2022

A pesar del verano, Pasapalabra continúa sus emisiones con normalidad cada tarde a las 20:00 h. Desde este lunes 8 de agosto y hasta el miércoles 10 de agosto cuatro nuevos invitados pasarán por el plató del concurso cultural de Antena 3.

Eva Soriano

Es la cómica del momento y regresa como invitada de Pasapalabra solo unos meses después de haber revolucionado el programa. Aunque comenzó su carrera en el año 2014, especialmente en el teatro y los monólogos, ha sido en los últimos años cuando ha comenzado a despuntar.

Tras ser colaboradora de YU, no te pierdas nada y de Zapeando, la catalana se ganó un puesto en Tu cara me suena, donde quedó en cuarta posición. Tras el talent se convirtió en presentadora de La Noche D, sustituyendo a Dani Rovira. Pese a que dejó un gran sabor de boca la audiencia no acompañó y TVE decidió no renovarlo.

Eduardo Aldán

El cómico vasco es un experto en la nostalgia, algo que ya demostró con espectaculo Espinete no existe, uno de los que más temporadas acumuló en la Gran Vía madrileña. Aunque se ha centrado en el teatro, donde tiene su propia compañía, también ha tenido apariciones en televisión.

Muchos le recordarán por su paso por Caiga Quién Caiga, programa en el que recaló después de triunfar en El club de la comedia. En el espacio de monólogos comenzó como guionista hasta que dio el salto al escenario y se convirtió en uno de los clásicos.

Alicia Senovilla

Presentadora de éxito en los años 90, debutó en el recordado Buenos días, de TVE. Más adelante daría el salto a presentar programas talk show, que tan de moda estuvieron en aquella década, destacando especialmente en Telemadrid, donde marcaba grandes audiencias.

En su salto a Antena 3 llegó a presentar las mañanas para competir contra María Teresa Campos. En aquel momento fue la ‘culpable’ de hacer debutar a Belén Esteban en televisión tras su ruptura con Jesulín de Ubrique. En la actualidad presenta el talent show A tu vera, en la autonómica de Castilla la Mancha, donde se produjo el sonado desmayo de Sandrina, una de las concursantes.

Pablo Abraira

El invitados de Pasapalabra del 8 al 1o de agosto fue uno de los cantantes más conocidos de los años 70 gracias a canciones como O tu o nada, Gavilán o paloma y Pólvora mojada, que ya son clásicos para millones de personas.

Pese a que tuvo un gran éxito en el mundo discográfico, su carrera artística ha seguido en el mundo del teatro musical. Tras triunfar con Jesucristo Superstar continuó en ligado a diferentes musicales, llegando a trabajar en la compañía del Centro Dramático Nacional.