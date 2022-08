Oriana Marzoli se sincera y confiesa si va a abrirse Onlyfans

Oriana Marzoli ha hablado alto y claro sobre su vida amorosa y ha despejado la duda en sus seguidores sobre si va a abrirse o no cuenta en Onlyfans. La venezolana ha explicado con pelos y señales el porqué de su decisión.

Oriana Marzoli está en boca de todos últimamente debido a su futura participación como concursante del reality de Telecinco, Supervivientes. La venezolana, que colabora actualmente con Mtmad, ha hecho aparición en su programa Algo Pasa Con Oriana para aclarar una serie de dudas que tienen sus seguidores en torno a su figura como personaje público.

Entre estas dudas, se encuentra la cuestión del amor. En referencia a si alguna vez la influencer ha tenido un vínculo amoroso con el ex tronista de Mujeres Y Hombres Y Viceversa, Santana, Oriana ha sido clara.

«Nunca hemos tenido nada, somos amigos desde que éramos pequeños. Empezamos casi al mismo tiempo en televisión y le tengo mucho cariño, independientemente de que esté enfadado conmigo”, ha afirmado la venezolana.

También ha respondido a la pregunta sobre quién ocupa el puesto del mejor ex. Ante esto, Oriana Marzoli no ha tenido ningún inconveniente en citar a varios de los hombres que han pasado por su vida: Mateo, de origen italiano; Marco, madrileño; y Álex.

«De los que conocéis, creo que Álex, el que más me ha querido y respetado, independientemente de que se perdiese cada vez que se iba de fiesta», ha manifestado acerca de la persona por la que más sentimientos ha tenido.

Dejando a un lado el amor, Oriana Marzoli también ha querido responder a la pregunta sobre si se va a hacer cuenta en Onlyfans para sacarle partido, económicamente hablando, a sus fotos en ropa interior y en bikini.

Y es que muchos de sus seguidores se lo han sugerido durante bastante tiempo, pero la ex tronista de MYHYV ha dado una rotunda respuesta. «Me dicen que con las fotos que subo, me lo haga. No voy a entrar en eso, no me lo voy a abrir, básicamente porque tiene un mal nombre”, ha expresado.

“Si no lo tuviera, para subir fotos en bikini, no me importaría, soy la primera que las sube a Instagram», les ha explicado la influencer a sus seguidores más fieles dando por zanjado el tema.