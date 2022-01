Omar Montes ha sido noticia en las últimas tras una propuesta al actual número 1 del mundo, Novak Djokovic, quien ha acaparado la mirada de todo el mundo, tras el incidente que ha tenido lugar en el Open de Australia, el cual se debe a su decisión personal de no vacunarse contra la covid-19.

Ante su radical posición frente a la pandemia, sus historias con los positivos y recientes mentiras no han llegado a convencer a nadie. Esto deja al número uno del mundo en una situación muy delicada, y es que ha sido expulsado de Australia por mentir en aduanas, a lo que se suma que no cumple con uno de los requisitos más importantes, que es estar vacunado.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022