‘La Resistencia’ recibió la visita Nyno Vargas este miércoles. El artista acudió al programa de Movistar + para hablar de sus nuevos proyectos profesionales. Sin embargo, también habló sobre su experiencia como concursante de ‘Supervivientes’.

Nyno Vargas explicó que el reality de Telecinco es una experiencia muy dura pero muy bonita, así como también señaló que conoció “gentecilla”, de los cuales actualmente se lleva bien con muy pocos. “Éramos 16 y ahora me llevo con 3 o 4”, dijo entre risas.

El artista además, denunció que había sufrido un complot por parte del resto de concursantes que no formaban parte de su grupo. Debido a que eliminaron a todos sus amigos, y él se tuvo que unir a sus “enemigos”, sin embargo, estos no le aceptaron en el grupo.

«Me hicieron un complot y al final me echaron. Cuando empezaron a eliminar a mi grupo, me quedé con los enemigos. Llevaba cuatro semanas seguidas saliendo de líder pero, cuando caí, por culpa de una prueba de un puzzle», detalló el artista en ‘La Resistencia’.

Nyno Vargas también reveló que hay muchas cosas que no se ven en cámara: «Hay gente que se vuelve bastante loca. Se levantan a deshoras y empezar a chillar: ‘¿Por qué he venido aquí?’».

Y añadió: «Perdí 20 kilos. Las dos primeras semanas deseaba que me mordiera un tiburón y me evacuaran. Me pasaba mucho que me levantaba y me daban espasmos de hambre», siendo sin duda la experiencia más dura que ha vivido en su vida.