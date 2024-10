‘Una nueva vida’: ¿cuántas temporadas tiene la nueva serie turca de Antena 3?

Las series turcas han logrado conquistar, poco a poco y con el paso del tiempo, a la audiencia española. Durante los últimos años, el público ha sido testigo de grandes ficciones como Hermanos, Pecado original, Secretos de familia o Tierra amarga. Ahora, lejos de concluir su maravillosa travesía audiovisual, ha presentado a sus espectadores una de las producciones más vistas y aclamadas del momento: Una nueva vida. Una nueva apuesta con la que no están dejando indiferente a nadie y que se presenta cada domingo con un nuevo episodio, a partir de las 22:00 horas, en la cadena principal de Atresmedia: Antena 3. Pero, ¿cuál es la trama que envuelve esta nueva serie turca?

La producción narra la historia de Ferit Korhan, un joven acostumbrado a todo tipo de comodidades y lujos. A lo largo de su vida, ha hecho todo lo que le ha apetecido, sin ningún tipo de restricción. Una situación que no ha estado exenta en el ámbito amoroso, pues ha estado con numerosas mujeres. Esta situación está siendo presenciada por su abuelo, el respetado empresario Halis Korhan. El hombre ha trabajado muy duro para ofrecerle a su familia todo lo que actualmente disfruta. Por lo que sabe muy bien lo que cuesta ganar cada moneda. Por ello, no puede evitar sentirse muy decepcionado al ver como su nieto desperdicia su futuro y no asienta la cabeza.

Sin embargo, un inesperado suceso provoca que el empresario tome una irrefutable decisión. Su nieto se casará con una joven de respetada familia, aunque pobre, para ponerle freno a sus locuras. Un matrimonio por conveniencia que ninguno de los dos protagonistas desea, pero que el destino se encargará de solucionar.

Por ello, y ante esta pequeña premisa, no es de extrañar que Una nueva vida se haya convertido en todo un fenómeno entre la audiencia de la cadena. Por ello, y teniendo en cuenta que la producción turca ya ha sido emitida primeramente en su país natal, la pregunta es la misma. ¿Cuántas temporadas tiene la serie? ¡Te lo contamos!

¿Cuántas temporadas tiene Una nueva vida, la nueva ficción de Antena 3?

Una nueva vida ha sido un absoluto éxito entre los espectadores a nivel internacional. Por ello, la serie ha sido renovada por tres temporadas, de momento. De esta manera, se sabe que la primera temporada cuenta con un total de 36 capítulos.

La segunda temporada se presenta de la misma manera, es decir, con el mismo número de episodios. Todo ello para continuar con la tercera temporada, la cual ha comenzado a emitirse en Turquía el pasado mes de septiembre. Por ahora, se desconoce el número de entregas que darán forma a esta nueva etapa de la serie, pero teniendo en cuenta sus anteriores temporadas, todo estaría entre 36 o 40 capítulos.