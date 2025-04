No se corta un pelo al ver a su cita en ‘First Dates’: «Parece Pocahontas o un caballo»

Encontrar el amor en pleno 2025 no es fácil. Y es que, por mucho que las plataformas de citas hayan supuesto una ayuda extra a la hora de localizar a tu media naranja, cada vez son más las personas que deciden probar suerte en el programa más popular de Cuatro: First Dates. Un encuentro televisivo donde, la pasada noche del 2 de abril, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Franco, un camarero argentino, de 32 años, que llevaba casi 7 viviendo en Barcelona. «Soy de hablar mucho. Creo que es por mi perfil y por mi carrera. Al trabajar de cara al cliente, tengo que saber hablar, pero sobre todo para saber vender», dijo en su presentación.

Franco no es un chico de pocas palabras, ya lo avisó. Por ello, acudió al formato con el objetivo de encontrar a un hombre determinado, activo y con buena conversación. Teniendo en cuenta su petición y los resultados obtenidos en el test de compatibilidad, el equipo del programa le presentó a Alexis, de 32 años. El jinete y profesor de equitación, de Palma de Mallorca, llegó al local del amor y su entrada no dejó indiferente. «La hípica para mí es algo excepcional porque es una vía de escape y es mi día a día», comentó en su presentación. Pero, su cita no pudo evitar mostrarse sorprendido al ver su melena. «¡Qué pelo tan largo! Es más como ‘¿Pocahontas o un caballo?», manifestó.

La primera impresión entre la pareja de solteros fue un poco agridulce, de eso no cabe duda. Y es que, por su parte, el mallorquín puso como pega la altura de Franco. A pesar de ello, ambos participantes se trasladaron hasta su mesa en el restaurante del amor con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si compartían gustos en común.

Un encuentro donde el soltero mallorquín comenzó hablando de sus inicios en la hípica. «No te puedo decir que me guste sencillamente porque yo no soy de ambiente de caballos por mucho que venga de un país donde nació el polo. Pero me parece genial que tenga sus gustos», le respondió el argentino. Sin embargo, entre tema y tema, Alexis se dio cuenta de algo. «Es muy hablador, como buen argentino que es. Es una cotorra», dijo a las cámaras del formato.

Asimismo, respecto a lo que buscaban en el amor, el soltero mallorquín le dijo a su cita que prefería empezar una relación sentimental de manera cerrada. Eso sí, no se oponía a tener algo más abierto en un futuro. «A mí me pasa lo mismo. Ahora no tendría una relación abierta, pero si surge…», comentó Franco al respecto.

La decisión final de ‘First Dates’

Antes de dar paso a la decisión final, Alexis le hizo una pregunta clave a su cita. «¿Animales sí o no? Si dices que no me levanto y me voy», le dijo con humor. Y es que, su caballo y sus tres perras son el núcleo de su vida. «Para mí ellas son lo primero. De cara a conocer a alguien, sería importante compartir ese vínculo. Es más importante que el sexo», le contó.

«Le envidio, me encantaría tener una mascota, pero por mi estilo de vida me es imposible», opinó el argentino. Al final, y como se veía venir, ambos estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita juntos. Sin lugar a duda, un nuevo triunfo por parte del equipo de First Dates.