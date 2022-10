Nicky Jam protagoniza un emotivo momento junto a su padre en los Billboard 2022

El pasado jueves se celebraron en Miami los prestigiosos Premios Billboard. Unos premios donde se juntaron grandes artistas de la música latina, como Becky G, Camilo, Maluma, Ozuna, Tini Stoessel, Natti Natasha o Nicky Jam.

Este último protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche, al recibir el galardón Salón de manos de su padre. Fue Natti Natasha la que llamó a José Rivera, padre del cantante, para que se subiera al escenario. Acto seguido, comenzaba un discurso tras el cual se fundía en un gran abrazo con su hijo.

“¡Wow! No me esperaba esto, pensé que otro artista me iba a entregar este premio, pero no esperaba que fuera mi padre. Papito te ves espectacular, te ves hermoso. Quiero darle las gracias a Billboard, por traer a mi papá aquí conmigo, que tanto trabajo que hacemos muchas veces no podemos compartir con la familia como es”, dijo Nicky Jam.

Don José Rivera, padre de Nicky Jam, le entrega el Premio Billboard Salón de la Fama en los #Billboards2022 pic.twitter.com/bf3L9XR4NF — Telemundo (@Telemundo) September 30, 2022

Y añadió: “Quiero darle las gracias a la gente que me ayudó para estar aquí hoy en día, nunca hice esto solo, mi papá siempre me ayudó desde el principio. Gracias a la gente en Puerto Rico que me prestó los estudios, gracias a Zion que me prestó a mí 500 dólares para comprar un tickete para ir a Colombia porque no tenía, gracias a los principios que me enseñó mi papá, gracias a Papá Dios, gracias a todos los integrantes del reggaetón de la vieja escuela que hicieron todo lo posible para que hoy en día haya un Bad Bunny, un Rauw, toda la gente”, agradeció en su discurso.

“La gente me pregunta, ‘¿cómo te sientes cuando ves a Bad Bunny?’. Yo me siento orgulloso a Bad Bunny porque gracias a lo que yo trabajé 28 años atrás tocando puertas, gracias a eso existe hoy un Bad Bunny, un Rauw, un J Balvin y estoy contento de que estoy vivo para presenciarlo. Estoy feliz porque son 28 años y todavía estoy aquí y sigo haciendo música con ustedes”, añadió el artista.

Nicky Jam dedicó el final de su discurso a sus cuatro hijos, “porque el sacrificio de yo no poder compartir con ellos ha sido, siempre, por ellos mismos, porque trabajo por ellos, los quiero mucho, Dios me los bendiga. Y a mi mamá también que me está viendo. Dios te bendiga mami, allí en República Dominicana, te adoro, te amo”, señaló.