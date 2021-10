El pasado 19 de octubre, Nicki Nicole enseñaba a sus fans a través de las redes sociales la portada y el tracklist de su siguiente álbum, ‘Parte de mí’. Durante este tiempo ha ido lanzando canciones que compondrían el disco y esta vez ha sido ‘Sabe’, la colaboración con Rauw Alejandro tan deseada por los fans. En cuanto la artista anunció las canciones, los fans enloquecieron al poder leer que una de ellas sería junto al puertorriqueño, quien desde hace unos meses siempre está en los puestos más altos en las listas de ventas.

‘Sabe’ muestra una relación amorosa entre dos personas que tienen que acabar con su amor porque, a pesar de que se sigan amando, saben que no es bueno para los dos. “Ahora no siento tanto, pero quiero cambiar. Me gustaría tenerte, frecuente, pero ahora el amor no pasa por mi mente” son algunas de las frases que plasman este sentimiento de dolor. No solo la letra está siendo un éxito, sino también el videoclip que cuenta con más de dos millones de reproducciones. En él, aparece la cantante acompañada de bailarines y, por otro lado, están los movimientos que ya caracterizan a Rauw Alejandro.

El lanzamiento del disco de Nicki Nicole ha tenido lugar este jueves 28 de octubre y los fans están que encantados con él, ya que muchas de las canciones que lo componen ya fueron saliendo poco a poco y no defraudaron. Estas son ‘Parte de mí’ que da nombre al disco, ‘Pensamos’ con Mon Laferte, ‘Verte’ con Dread Mar I y Bizarrap, ‘Colocao’, ‘Toa la vida’ con Mora, ‘Me has dejado’ con el artista español Delaossa y ‘Mala vida’.

Una de las más esperadas y que ya se puede escuchar es ‘Dangerous’ con Trueno y Bizarrap. No es la primera vez que trabajan juntos, ya que sacaron un tema juntos el verano de 2020 con el que obtuvieron mucho éxito. Ahora solo queda saber si la argentina realizará gira con su nuevo trabajo y, si es así, vendrá a presentarlo a nuestro país.