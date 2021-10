Natti Natasha se ha convertido indiscutiblemente en una de las artistas latinas más populares del momento. Haga lo que haga, la artista no para de cosechar un hito tras otro en una carrera profesional que promete dar para mucho. Además, para alegría de todos sus seguidores se ha confirmado la noticia de que la intérprete muy pronto lanzará su propio documental.

Un audiovisual para Amazon Prime Video que será presentado bajo el título de ‘#EverybodyLovesNatt’. Una noticia que ha compartido la propia artista feliz en sus redes sociales. «Feliz de anunciarles mi nuevo proyecto para Amazon Prime Vídeo. ‘#EverybodyLovesNatti’, una docuserie de seis episodios que sigue a la estrella dominicana del reggaetón, Natti Natasha», comienza citando en la publicación.

«Se estrenará el 19 de noviembre exclusivamente en @AmazonPrimeVideo en EE.UU., el Reino Unido, Australia, Canadá, India, Irlanda, países y territorios hispanohablantes en Latinoamérica, Nueva Zelanda, Nigeria, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, España, los Emiratos Árabes Unidos; seguido por un estreno a nivel mundial», añade.

Será un documental donde Natti Natasha cuenta cómo, en sus inicios, le costaba encontrar trabajo porque era una indocumentada. “Si yo hubiese dudado de mí no solo como mujer, sino como ser humano, yo no hubiese llegado a absolutamente nada y yo quiero gritárselo al mundo”, comenta en el documental. Además, cabe destacar que no solo se trata de mostrar su vida privada sino también de dar su visión de la escena musical.

El documental nos mostrará a la cantante, pero también su lado como emprendedora, madre y jefa. “Yo decidí que esta etapa de mi vida no iba a ser privada porque hay muchas mujeres que necesitan escuchar esta situación”, admite. Sin lugar a duda, un estreno que promete revolucionar la plataforma de Amazon Prime Vídeo y donde Natti Natasha mostrará una perspectiva de su vida, nunca antes vista.