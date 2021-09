Natti Natasha ya tiene preparado su nuevo proyecto discográfico. El 2021 está siendo un año muy especial para ella, tras haberse convertido en madre por primera vez. Además, en el ámbito profesional también está siendo un gran año, y ahora, acaba de anunciar el lanzamiento de su nuevo disco.

El próximo 24 de septiembre verá la luz ‘Nattividad’, el álbum que relevará ‘Iluminati’, su álbum debut lanzado en el año 2019 y que tuvo un éxito increíble en todo el mundo. Un álbum que la catapultó como una de las artistas latinas más reconocidas del mundo.

De esta forma, y tras acumular innumerables éxitos musicales a la espalda, Natti Natasha presenta su nuevo álbum de estudio ‘Nattividad’, uno de los proyectos más importantes y sobre todo, especiales de su carrera, tal y como ella misma ha expresado en un comunicado.

Natti Natasha’s new album is called «NattiVidad» comes out September 24th! PRE-SAVE NOW: https://t.co/WmasNTOXSM pic.twitter.com/usMnMVstR7 — Natti Natasha Charts (@NattiChart) September 9, 2021

«Este año Dios me regaló doble bendición, una que era imposible y la otra al estar embarazada corría el mismo riesgo. En el proceso pensé que no podía tener las dos a la vez, pero EL me dio las fuerza necesarias para Grabar, producir, componer, filmar y hacer de dos bendiciones, una» escribió la artista en su cuenta de Instagram tras el anuncio del lanzamiento de ‘Nattividad’.

«Hoy en día cumplí lo que toda mujer desea, tener una familia y aun así seguir haciendo lo que uno ama. Hoy les presento con mucho amor y humildad la combinación de ambas #Nattividad mi mayor Proyecto, 24 de Septiembre hay un nuevo nacimiento para el disfrute de los fans, gracias por ser parte de mi VIDA #Nattinatasha #newalbum #NattiVidad» ha concluido. El próximo 24 de septiembre, sus fans descubrirán todo lo que esconde ‘Nattividad’.