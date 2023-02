Nagore Robles protagoniza una emotiva despedida de ‘Pesadilla en el Paraíso’

El final de Pesadilla en el Paraíso ha llegado antes de lo esperado, por ello, Nagore Robles ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento al programa por darle la oportunidad de ser presentadora y vivir una experiencia tan bonita, a pesar de haber tenido que adelantar la final para mucho antes de lo estipulado.

“Arrancamos la recta final del concurso, la final está a la vuelta de la esquina. Hoy echamos oficialmente la llave al paraíso, pero la competición continúa”, comenzaba diciendo Carlos Sobera antes de dar pie a Nagore Robles desde Jimena de la Frontera. Aunque aparentemente parecía estar contenta, la presentadora le ha comentado a este que estaba de bajón y llevaba un tiempo haciéndose la falsa y sonriendo.

Todavía quedan 5 concursantes en la granja, pero Mediaset ha querido realizar ya la final para comenzar a emitir antes Supervivientes y recuperar la audiencia perdida, a todos les ha dado mucha pena y Nagore Robles así lo ha expresado: “Estoy muy tristona no quiero dejar ni Jimena de la Frontera ni Pesadilla en el paraíso, no quiero que esto acabe jamás”, expresaba ante el aplauso de sus compañeros.

Minutos antes de terminar la gala, Nagore Robles quiso dedicar unas bonitas palabras tanto al programa equipo que hay detrás: «Han sido 38 días, 11 concursantes, más de 100 personas del equipo, un pueblo entero, un pueblo entero, Jimena de la Frontera, que ha volcado y su especialidad y han hecho que todo salga forma exquisita. Todo en la vida tiene un final cerramos el del paraíso, pero cuando una puerta se cierra se abre un recuerdo porque eso estará vivo dentro de nosotros», comentaba muy emocionada.

«Mi sentimiento es de absoluto agradecimiento. No dudé ni por un segundo en lanzarme y confiar en un equipo que se ha dejado la piel. He sentido cariño, compañerismo y confianza desde el primer minuto, así como por parte de la cadena. Y evidentemente de Sandra Barneda y de ti, Carlos, que desde el primer día me habéis sostenido y aportado confianza en mí misma. Sois dos profesionales a los que quiero y admiro. Gracias a Lara por sus consejos desde el principio, eres una buenísima compañera. El término Familia engloba muchas cosas, pero sobre todo amor, crecimiento y generosidad, y eso somos todos: una familia unida», expresaba antes de cerrar el programa.