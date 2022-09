El pasado domingo pudimos disfrutar del primer debate de Pesadilla en el paraíso, el nuevo reality de Mediaset. De esta manera, vimos unas imágenes en las que Gloria Camila terminaba emocionándose frente a sus compañeros tras hablar de lo que vivió con Kiko Jiménez. Una situación que Nagore Robles, desde plató, no ha tardado en comentar.

Todo comenzó cuando la hija de Ortega Cano, en Pesadilla en el paraíso, reconoció lo siguiente: “Yo no podía vivir sin Kiko. Era por y para Kiko. Tenía mucha dependencia emocional”. Además, aseguró que: “Ahora estoy en psicólogos y también he dejado de ver la tele. Hay programas que no veo. Ojos que no ven, corazón que no siente”.

En el plató de Pesadilla en el paraíso se encontraba Chema, su defensor. De esta manera, aseguró que ya era hora de que Gloria Camila hablase públicamente de lo que supuso en su vida esa ruptura. Y es que, hasta el momento, había permanecido en silencio y el único que se había pronunciado al respecto era Kiko Jiménez.

Gloria Camila rompe a llorar hablando de Kiko Jiménez: «Hay personas sin escrúpulos y sin sentimientos» 🌾 #PesadillaDebate https://t.co/pSkXZZtk2R — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) September 11, 2022

En ese preciso instante, Nagore Robles no pudo evitar hablar para compartir su opinión con los espectadores: “Me llama la atención que si lo ha pasado muy mal, que ya era hora de que hablara, que lleva dos años callada y solo habla el otro…. Ella no ha utilizado esa empatía con su hermana Rocío Carrasco”.

Por si fuera poco, Nagore Robles añadió: “¡Qué poca generosidad con su hermana!”. Estas palabras han sorprendido muchísimo a todos los allí presentes. Tanto es así que Carlos Sobera quiso recomendar a su compañera que no ahondara en esos temas, al ser tan sumamente delicados.

Debemos tener en cuenta, a su vez, que la colaboradora del debate de Pesadilla en el paraíso fue testigo directo de la ruptura entre Kiko Jiménez y Gloria Camila. Y es que, por aquel entonces, formaba parte del equipo de Mujeres y Hombres y Viceversa. Por lo tanto, dejando el tema de Rocío Carrasco a un lado, Robles reconoció que “todos sabemos que, cuando estaba con Kiko Jiménez, Gloria Camila se lo ha pasado muy bien con muchas personas”.