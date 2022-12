Nagore Robles desvela que pasará la Nochevieja con el “amor de su vida”

Este 2022 ha sido un año bastante complicado para Nagore Robles, quien ha pasado por varios baches tanto a nivel personal como a nivel profesional, aunque está segura de que el 2023 será mucho mejor y como ya sabemos, lleno de proyectos importantes. La presentadora ha decidido pasar la Nochevieja en un lugar donde ella se sienta tranquila y segura y sobre todo con la mejor compañía que pueda tener, su perro Nash, al que ella nombra el amor de su vida.

Nagore ya tiene las maletas hechas para irse al campo a despedir el año, no hay nada que le guste más que estar rodeada de naturaleza: “Cómo explico con palabras todo lo que siento cuando hago las maletas para empezar esta aventura. Me emociono hasta escribiendo esto… He decidido hacer la Nochevieja con el amor de mi vida y en el campo, tranquila. Agradeciendo al año 2022 que tanto me ha dado y está a punto de acabar y visualizando el año que empieza y en el que tanto confío”, escribía en su publicación de Instagram.

La presentadora ha explicado todo aquello que se lleva en la maleta para empezar esta aventura y ha pedido ayuda a sus seguidores para poder terminarla: “He metido VALOR, para cuando dude de mí y me sienta insegura. He metido PACIENCIA Y COMPASIÓN para cuando las cosas no salgan como yo espero. He tenido mucho AMOR para dar y regalármelo en los momentos complicados. TIEMPO para disfrutar de todo lo que viva y sienta allí y por último GRATITUD para recordar cada día lo afortunada que soy, ¿Me aconsejáis llevar algo más?”, preguntaba a través de su Instagram.

Por el momento para el próximo año ya tiene varios proyectos en Mediaset, pues es la encargada de sustituir a Lara Álvarez en Pesadilla en el paraíso, la grabación comenzará la segunda semana de enero es por eso que aprovecha estos días para coger fuerzas y empezar a lo grande.