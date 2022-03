Muse está de vuelta. La espera ha sido larga pero el grupo de Reino Unido ya ha puesto fecha al lanzamiento de su nuevo álbum de estudio. Bajo el nombre de ‘Will of the people’, este disco verá la luz el próximo 26 de agosto de este mismo año. Siendo además, uno de los discos más esperados del año.

Aunque todavía quedan unos meses para que vea la luz este disco, de momento los fans de Muse ya pueden escuchar algunos adelantos, para ir abriendo boca. De esta forma, los integrantes de la banda esperan hacer más amena la espera a sus fans.

El vocalista del grupo, Matt Bellamy, ha explicado que el disco estará basado en los últimos acontecimientos que se han vivido en el mundo durante los últimos años. De esta forma, la inestabilidad global ha influido mucho en la creación de su nuevo álbum.

WILL OF THE PEOPLE

The new album released 26th August 2022

Pre-order here: https://t.co/guN67s0TzY pic.twitter.com/7G0YkkJVnZ — muse (@muse) March 17, 2022

«Una pandemia, nuevas guerras en Europa, protestas y disturbios masivos, un intento de insurrección, la democracia occidental tambaleándose, el auge del autoritarismo, incendios y desastres naturales, y la inestabilidad global influyeron Will Of The People”, explica el artista en un comunicado.

Y añade: «Ha sido una época preocupante y angustiosa para nosotros ya que el imperio Occidental y el mundo natural, que nos ha acogido durante tanto tiempo, están realmente en peligro. Este disco es un viaje personal a través de esos temores y la preparación hacia lo que vendrá».

‘Will of the people’ será el noveno álbum de Muse, y la continuación de ‘Simulation Theory’, publicado en el año 2018. Un disco con el que la banda pretende seguir haciendo historia en la música, tal y como han hecho hasta ahora.