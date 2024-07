Muere repentinamente Chino XL, reconocido rapero, a los 50 años

La industria de la música vuelve a estar de luto. Según fuentes oficiales, el artista Chino XL ha fallecido a la edad de los 50 años. El hombre, cuyo nombre real era Derek Emmanuel Barbosa, se convirtió en uno de los mayores fenómenos del hip-hop durante los años 90.

Originario de El Bronx (Estados Unidos), el rapero fue descubierto por el productor Rick Rubin cuando tan solo tenía 16 años. Su talento no pasó desapercibido para nadie, por ello, poco tardó en firmar con American Recordings. De esta manera, la fama llegó a su puerta en 1996, cuando lanzó al mundo su álbum debut: Here To Save You All.

El primer proyecto discográfico del artista no solo contó con grandes ventas, también recibió muy buenas criticas. Además, fue catalogado como uno de los mejores discos de hip-hop de los años 90. Con el paso de los años, el rapero se presentó a diversos programas de freestyle y batallas. Todo ello mientras continuaba lanzando discos al mercado.

Por ello, no es de extrañar que su muerte haya causado una gran conmoción. De momento, se desconocen las causas por las que Chino XL perdió la vida. Pero, sus hijas, Chynna, Bella, Lyric y Kiyana han querido publicar un comunicado en honor a su padre.

«Nuestro padre tenía muchos títulos — el rey de los punch lines, el superhéroe puertorriqueño—, pero el más importante era el de padre de sus niñas», comienzan diciendo en la publicación. «Y lo que más nos ha legado en ese rol ha sido su fuerza, su honestidad y su capacidad de ser realista. Nuestro principal sentimiento ahora mismo es que nuestro padre está en paz y, por tanto, nosotras también estamos en paz», continúan.

La familia ha declarado que se encuentra completamente rota ante la terrible pérdida del artista. Pero, y aunque piden privacidad y comprensión en estos dolorosos momentos, han informado que pronto se ofrecerán detalles de una misa que realizarán en nombre de Chino XL.

De esta manera, el artista deja atrás a sus hijas, su hijastro, Shawn, sus cinco nietos (Emmy, Emery, Chris, Luis y Dyani), su madre, Carole; y su ex pareja, Stephanie. Al parecer, Chino XL mantuvo una larga y consolidada relación con su ex mujer, pero terminaron separando sus caminos.

Asimismo, y además de su éxito en la industria musical, el rapero llegó a forjar también una carrera como actor. De esta manera, no solo llegó a formar parte del elenco de diversas películas, sino que también fue elegido como artista invitado de producciones como Reno 911! y la serie de CBS, CSI: Miami.

Reacciones en redes sociales

La pérdida de Chino XL ha supuesto un duro golpe también para su club de fans. Por ello, plataformas como X (anteriormente conocida como Twitter) se han inundado de numerosos comentarios de pésame hacia la familia del artista.

