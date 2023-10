Muere Patricia Janecková, reconocida soprano, a los 25 años

El mundo de la música está de luto. Patricia Janecková, reconocida soprano eslovaca nacida en Alemania, ha fallecido a los 25 años a causa de un cáncer de mama que le detectaron hace un año. Una noticia que se ha dado a conocer a través de un comunicado compartido a través de las redes sociales de la artista.

La familia de Patricia Janecková, en este mensaje, ha querido dar más detalles del triste fallecimiento: «Cantante de ópera y musical perdió su valiente lucha contra una enfermedad agresiva». Al parecer, murió el pasado domingo 1 de octubre pero, según este comunicado, lo hizo «rodeada de los cuidados de su marido, Vlastimil Burda, y sus seres queridos».

Lejos de que todo quede ahí, han aprovechado para dejar claro que jamás se olvidarán de ella: «Deja un legado duradero a través de sus grabaciones, en audio y vídeo, con las que se queda con nosotros para siempre». Es más que evidente que sus familiares, amigos y seguidores siempre guardarán un grato recuerdo de ella.

Debemos recordar que Patricia Janecková lleva cantando desde que era una niña. Eso sí, uno de los grandes puntos de inflexión en su carrera llegó en 2010, cuando consiguió hacerse con la victoria de Talentmania, un programa que se emitía en Eslovaquia. Gracias a esto, empezó a hacerse más conocida gracias a los numerosos vídeos que publicaba en su canal de YouTube.

Pero si hay un instante que le cambió la vida para siempre fue en febrero de 2022, cuando los médicos le diagnosticaron un cáncer de mama. Debido a esto, la joven se vio en la obligación de hacer un parón en su carrera para poder centrarse en su recuperación. Una decisión que compartió con sus seguidores a través de un emotivo mensaje en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Burda Janečková (@patricia_burda_janeckova)

«Este año debería haber estado lleno de maravillosos conciertos y representaciones teatrales. Todo es diferente», comenzó escribiendo la soprano. «Hace unos días me enteré por los médicos de que me espera una gran lucha. El cáncer estuvo, está y estará entre nosotros y, aunque siempre pensé que juventud es igual a salud, no es así. Los resultados de la biopsia mostraron un tumor maligno en mi pecho», añadió.

De esta forma, fue más allá: «Con el corazón encogido, debo dejar los escenarios durante un tiempo y cancelar todos los conciertos para luchar y curarme al máximo. Pero eso no significa que deje de cantar. En cuanto tenga fuerzas, seguiré cantando y grabando para vosotros». Desafortunadamente, no pudo superar esta dura y complicada enfermedad. Descanse en paz.