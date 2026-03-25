Muere Mel Schilling, presentadora y coach del programa ‘Casados a primera vista’

El mundo de la televisión está de luto. Mel Schilling, la popular coach y presentadora del programa Casados a primera vista en Reino Unido, ha fallecido a los 54 años. Y todo como consecuencia de una durísima enfermedad como es el cáncer. Su marido, Gareth Brisbane, ha sido quien ha dado a conocer esta triste noticia, a través de un comunicado que ha sido compartido a través de redes sociales. De esta manera, dio a conocer que Mel Schilling había muerto: “Falleció hoy en paz, rodeada de amor”, anunció, junto a una serie de fotografías en las que aparecía la coach de Casados a primera vista. Debemos tener en cuenta que, hace aproximadamente dos semanas, ella misma desveló que padecía cáncer, y que había sido diagnosticado hace un par de años. Además, confirmó que la enfermedad se había extendido no solamente por los pulmones, sino también por el cerebro».

A pesar de contar con un equipo médico verdaderamente impresionante, lo cierto es que llegó un momento en que no pudieron hacer “nada más” para tratarlo. «En sus últimos momentos, cuando pensé que el cáncer le había arrebatado la capacidad de hablar, me acercó y me susurró un mensaje para Maddie y para mí que me reconfortará el resto de mi vida», explicó su marido en el comunicado. Acto seguido, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Le costó todas sus fuerzas, y ese gesto resumió a la perfección a nuestra pequeña Melsie. Incluso entonces, solo pensaba en Maddie y en mí».

Tal y como ha contado su marido, durante muchos meses ha tenido que luchar contra la enfermedad y las consecuencias del duro tratamiento, pero ha seguido al pie del cañón para no faltar a su cita con el programa que le ha dado tanta popularidad en Reino Unido. «Esta es una mujer que, durante dos años de quimioterapia, cuando apenas podía levantar la cabeza de la almohada, nunca se quejó y nunca dejó de demostrar valentía, gracia, compasión y empatía, y nunca faltó a un solo día de rodaje», decía en su mensaje de despedida.

Como reflexión para los lectores, ha querido animar a vivir a tope cada momento, una enseñanza que ha aprendido de la peor forma posible: «La vida puede ser hermosa, y la vida puede ser increíblemente cruel. Pero, en definitiva, la vida es fugaz, frágil, y el mañana no está garantizado para nadie. Si pueden hacer algo para honrar a Mel, por favor, vivan la vida al máximo, amen bien a sus seres queridos y traten de no preocuparse por las pequeñeces»

Por último, el marido de Mel Schilling ha querido recordar los grandes momentos que ha pasado con ella: «Tuve 15 maravillosos años con mi alma gemela, y fue el privilegio de mi vida estar a su lado. Por eso, te estaré eternamente agradecido. Adiós, mi amor. Mi único amor. Hasta que nos volvamos a encontrar». Schilling deja un marido viudo y una hija huérfana tras su muerte.

Su popularidad le llegó gracias a sus apariciones en Chanel 4, el canal británico en el que se emitía el programa Casados a primera vista y que en este 2026 ha sido una de las revelaciones de Telecinco, dando grandes audiencias en las noches de los lunes. En España, este papel de asesores de las parejas lo realizan los expertos Cecilia Martín (emociones y compromiso), Raúl López Lastra (experto en superación de pasado y relaciones) y Nayara Malnero (sexóloga).