Esmeralda Moya, una de las actrices más queridas y reconocidas de nuestro país, está pasando por «el momento más terrible» de su vida, tal y como ella misma ha confirmado. Y es que su padre, Ángel Moya, ha fallecido a los 65 años. A través de una desgarradora carta compartida a través de su perfil de Instagram, la joven quiso despedirse de él públicamente: «Me arde el pecho y siento un gran vacío en mí. Mi gran pena es que nuestros caminos se han separado y no te voy a poder ver más, por más que quiera encontrarte. El ángel de mi vida ya no está conmigo y ya nunca más me va a decir ‘te quiero más que a mí’, ‘hija, me encanta verte feliz’. Pero estarás en cada uno de mis pensamientos, en cada una de mis decisiones, en mis momentos más especiales, porque seguiré brindando contigo y por ti», comenzó diciendo Esmeralda.

«Siempre mi corazón estará con el tuyo allá donde vaya. Eres y has sido el mejor padre que he podido tener. Gracias por elegirme como hija, por darme todo tu amor, por hacerme tan feliz», continuó explicando la actriz, y fue más allá: «Creo que no nos ha quedado nada por hacer, y aunque han sido años duros, de mucha entrega y sufrimiento, si volviera a nacer, volvería a repetirlo, volvería a sacar fuerzas para ayudarte y apoyarte, para seguir juntos hasta el final». Lejos de que todo quede ahí, Esmeralda Moya añadió: «Te quiero y siempre te querré, papá. Jamás te voy a olvidar, jamás habrá alguien tan bonito y tan especial como tú», mientras que en el texto de la publicación escribió lo siguiente: «Ya te has ido, y solo puedo estar agradecida por el amor que me has dado, por hacerme feliz, por haberme dado la vida, por cuidar de ti, por querernos tanto».

Esmeralda Moya, muy agradecida por el cariño recibido tras la muerte de su padre

Más allá de compartir un desgarrador mensaje con el que quiso hacer hincapié en lo sumamente importante que ha sido y será siempre Ángel para ella, la actriz aprovechó la ocasión para algo más. Y es para mostrarse profundamente agradecida por el cariño que ha recibido en las últimas horas, así como en los últimos tiempos. Al fin y al cabo, se ha sentido muy arropada en una de las situaciones más duras de su vida.

«Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a todas las personas que han estado al lado de mi padre estos últimos años. En primer lugar, a mi madre, que ha estado al pie del cañón luchando sin descanso para que mi padre tuviera una calidad de vida insuperable», comenzó diciendo Esmeralda Moya.

Y añadió: «A todas las personas que han estado a su lado desde los inicios de la enfermedad, ayudándole y apoyándole, luchando y remando en el mismo sentido para que la vida de mi padre fuera lo más agradable posible». Por si fuera poco, no quiso olvidarse de Carlos, su pareja: «Gracias a mi marido, que está conmigo en todo momento, por entenderme con la mirada y ‘escuchar en los silencios’. Por darme la mano y encontrar el consuelo y el refugio en él».

Lejos de que todo quede ahí, la actriz también tuvo palabras para los medios de comunicación: «Agradezco a la prensa, el respeto y el cariño que han mantenido siempre, a sus artículos, a sus menciones, a sus espacios en televisión, y en definitiva a la gran visibilidad y cobertura que han dado y que, gracias a ello, se ha podido ayudar a más personas que están viviendo una situación similar». De esta forma, quiso dar por finalizado su mensaje: «Gracias a todos de corazón, mi padre emprende otro camino y seguiremos todos con él». Sin duda, una durísima pérdida. Descanse en paz.