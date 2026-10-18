El millonario patrimonio de Shakira: más de 100 millones de dólares en un solo año

Shakira lo dejó claro en una de sus canciones más sonadas: las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y si alguien ha llevado ese lema al pie de la letra es ella. La colombiana es una de las artistas latinas más ricas del mundo, con un patrimonio que las estimaciones más citadas sitúan en torno a los 400 millones de dólares. De esa cifra, la mayor parte procede de la música: unos 300 millones salen de sus canciones, sus discos y sus giras. Y es que Shakira sigue facturando cada vez que alguien le da al play. Únicamente en Spotify, sus ingresos rondarían los 50.000 dólares a la semana, y sus colaboraciones en Youtube le habrían reportado más de 2,5 millones. Además, en 2025 se coló entre los artistas mejor pagados del planeta, con unos ingresos de más de 100 millones de dólares en un solo año.

Buena parte de ese éxito tiene nombre propio: Las mujeres ya no lloran. La gira con la que ha recorrido Latinoamérica y Estados Unidos se ha convertido en la más taquillera de la historia de un artista latino, con 421,6 millones de dólares recaudados. Shakira batió el récord el pasado 11 de diciembre, durante su concierto en el estadio Vélez Sarsfield, en Buenos Aires, y superó así a Luis Miguel, que ostentaba la marca con 409,5 millones. Entre sus hitos destaca la docena de conciertos consecutivos que dio en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, con 65.000 entradas vendidas por noche. «La industria musical ha crecido muchísimo comparada con lo que era cuando empecé mi carrera», reconoció la artista tras conocer el récord, en el que no dudó en dar las gracias a «los mejores fans del mundo».

Inversiones y propiedades

Más allá de los escenarios, la cantante también sabe mover su dinero. Ha invertido en empresas emergentes como High Brew Coffe, una marca de bebidas energéticas a base de café.

«Me gusta invertir en marcas con las que conecto», ha explicado sobre su forma de elegir negocios. También tiene propiedades repartidas entre Miami, Uruguay y Barcelona.

Así lo recoge Forbes, que la sitúa entre las artistas latinas con más patrimonio, y Billboard, que certificó su récord de taquilla y le entregó el premio Global Touring Icon. Dos de las biblias de la industria que confirman que, en el caso de Shakira, el éxito también se mide en cifras.