‘MasterChef’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Un lunes más, MasterChef regresó a La 1 de Televisión Española con una nueva entrega. Tras la expulsión de Yannick la semana pasada, uno de los favoritos de la edición, los aspirantes se dieron cuenta de que en el programa no hay nada escrito, pues un mínimo error te puede llevar a tener que abandonar la cocinas.

Este lunes, MasterChef se despidió de otro de sus concursantes más icónicos de la décima edición. Luismi concluyó su paso por el programa de Shine Iberia, después de no haber convencido a los miembros del jurado con la réplica que realizó de un plato de Iván Cerdeño, chef manchego con 3 soles Repsol.

«Están los colores, pero no los sabores. Son dos platos diferentes», afirmó Pepe Rodríguez tras catar su elaboración durante la prueba de eliminación. De esta forma, Luismi se convirtió en el nuevo expulsado, dejando a sus compañeros totalmente desolados.

Luismi había vivido una nueva noche muy complicada desde el principio de la noche en las cocinas del programa. Además de no acertar con la elaboración que hizo en la primera prueba, en la que estuvo presente Boris Izaguirre, el concursante protagonizó un enfrentamiento con Adrián durante la prueba de exteriores, llegando incluso a explotar en mitad del cocinado en Ciudad Rodrigo: «Estoy harto de que se me ningunee», expresaba el concursante.

Tras conocer su expulsión, Luismi aseguró que se iba del programa con una sonrisa y con muy buen sabor de boca: «Ha sido un plato muy difícil. Lo he intentado desarrollar de la mejor manera posible, pero bueno, es un juego. Siempre lo doy todo en todos los aspectos. No quiero llorar porque quiero despedirme con una sonrisa porque quiero que me recordéis así», dijo en su despedida, añadiendo que le gustaría que la ganadora de esta edición sea Verónica.