Las mejores actuaciones de Mask Singer: de Georgina a Esperanza Aguirre

Mask Singer, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país, pero también en todo el mundo. Es más que evidente que Atresmedia acertó de lleno con este formato que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Tras el estreno de la cuarta edición de Mask Singer el pasado 16 de octubre, hemos vuelto a darnos cuenta de por qué es uno de los programas más sorprendentes que han visto la luz en los últimos años. Arturo Valls, Ana Milán, Alaska, Javier Calvo y Javier Ambrossi hacen un excepcional trabajo frente a las cámaras, pero también el resto del equipo que hay detrás para dejarnos sin palabras con las celebridades que se esconden detrás de todas y cada una de las máscaras. Es el momento de hacer un repaso a algunas de las actuaciones más impresionantes que hemos podido disfrutar en estas cuatro temporadas de Mask Singer en España.

El Rubius fue Tigre en Mask Singer

El reconocido creador de contenido y streamer, uno de los más conocidos en todo el mundo, dejó su vergüenza a un lado para disfrutar al máximo de este formato, del que reconocía que su madre era tremendamente fan. Una de sus actuaciones más sorprendentes fue cuando interpretó Beggin, en la versión de la banda italiana Måneskin.

Georgina Rodríguez fue León en Mask Singer

La pareja de Cristiano Ronaldo participó en la primera edición y, de hecho, fue la primera desenmascarada. Aun así, nos regaló una actuación que será difícil de olvidar puesto que hizo una gran versión de Si por mí fuera, una de las canciones más exitosas del artista sevillano Beret. ¡Espectacular!

Esperanza Aguirre fue Mariposa en Mask Singer

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid se animó a participar en la segunda edición de Mask Singer, regalándonos una actuación que no olvidaremos jamás. Nadie era capaz de imaginar que, bajo esta máscara, estuviera ella pero lo cierto es que Esperanza se lo pasó en grande al interpretar Ella, elle l’a de Kate Ryan.

Genoveva Casanova fue Caniche en Mask Singer

Caniche fue una de las máscaras más espectaculares de la primera temporada. Tanto es así que llegó al Asalto Final con Catrina (Paz Vega). Por lo tanto, bajo esta máscara, Genoveva Casanova interpretó un gran número de canciones sobre el escenario de Mask Singer, entre las que destacan Mamma mia de ABBA, Only girl (in the world) de Rihanna o, incluso, Sweet child O’mine de Guns N’ Roses.

Isabel Preysler fue La Gatita en Mask Singer

La socialité sorprendió tanto a los investigadores como a los espectadores de Mask Singer. Y es que nadie era capaz de imaginar que se fuera a subir a un escenario con una máscara de Gatita para interpretar uno de los grandes clásicos de ABBA, como es Waterloo. Como era de esperar, ¡no dejó indiferente a nadie!

Terelu Campos fue Cerdita en Mask Singer

Fue, sin lugar a dudas, una de las máscaras que más sorprendió esa temporada. Terelu Campos se lo pasó en grande siendo Cerdita, donde tuvo la oportunidad de interpretar grandes temas como 1, 2, 3 de Sofía Reyes y Jason Derulo, Chas y aparezco a tu lado de Supersubmarina y, sobre todo, su icónico Lola Bunny de Lola Índigo y Don Patricio.

Jorge Lorenzo fue Cuervo en Mask Singer

El piloto de motos fue uno de los más disfrutó de esta experiencia, y es algo que se podía apreciar cada vez que se subía al escenario con la máscara de Cuervo. Entre los grandes temas que interpretó durante su paso por el concurso, donde consiguió ser el cuarto finalista, se encuentran Walk of life de Dire Straits, Eso que tú me das de Jarabe de Palo, Me olvidé de vivir de Julio Iglesias, Besos de El Canto del Loco o, incluso, Morado de J Balvin.

María Pombo fue El Huevo en Mask Singer

La influencer no dudó un solo segundo en participar en la segunda edición de este concurso. Así pues, se metió bajo la máscara de El Huevo, donde nos regaló sorprendentes actuaciones. Entre ellas, Nunca volverá de El Sueño de Morfeo o Tenía tanto que darte de Nena Daconte. ¡María se lo pasó en grande en esta experiencia!

Pepe Navarro fue Pulpo en Mask Singer

El mítico presentador de televisión sorprendió a los investigadores y a la audiencia del programa de televisión al meterse bajo la máscara de Pulpo en la primera edición. Pepe interpretó 5 Sentidos de DVicio y Taburete. ¡Fue sorprendente!

Josep Pedrerol fue Rana en Mask Singer

Fue una de las grandes sorpresas de la segunda edición de Mask Singer, peusto que nadie imagina que el periodista deportivo fuese a embarcarse en esta aventura. Durante su paso por el concurso, interpretó canciones como The Business de Tiësto o Solo de Omar Montes, Ana Mena y Maffio.

Bertín Osborne fue Cocodrilo en Mask Singer

También en la segunda edición participó el presentador y cantante. Sin duda, Cocodrilo fue una de las máscaras que más incógnita generó a lo largo de la edición. A su paso por el concurso, Bertín interpretó temas como Take you dancing de Jason Derulo, Born in the U.S.A de Bruce Springsteen o Live while we’re young de One Direction.