Marshmello: surgen nuevas teorías sobre su identidad por esta fotografía

La verdadera identidad de Marshmello podría haber salido a la luz de manera definitiva. El dj ha dado ‘me gusta’ a una imagen publicada en Twitter, que ha dado lugar a todo tipo de especulaciones, y que podría demostrar que un famoso productor se encuentra tras la máscara del dj.

Desde que el DJ empezó su carrera musical hace casi una década, han sido muchos los que han abierto el debate, así como también han salido a la luz muchas teorías en torno a su identidad. Sin embargo, esta semana podría haber salido a la luz la pista definitiva.

Según esta pista, se confirmaría que el productor Chris Comstock es la persona que se encuentra tras la mundialmente conocida máscara de Marshmello. Una teoría que ha surgido a raíz de un ‘me gusta’ del propio dj desde su cuenta de Twitter.

marshmello can get it anytime any day anywhere im serious pic.twitter.com/cS49VuKTcc

Chris Comstock, también como Dotcom, es un productor de future house y trap de 29 años, originario de Pensilvania. En los últimos años, ha adquirido una gran relevancia, aunque no tanta como el dj.

Todo comenzó cuando el pasado 15 de mayo, una usuaria de Twitter publicó un mensaje aparentemente escrito por Marshmello que acompañó de cuatro fotos de Chris Comstock. «Él puede conseguirme en cualquier momento, cualquier día, cualquier lugar, lo digo en serio», dice el tuit que ha conseguido un me gusta del DJ. Y esta reacción por parte de Marshmello ha hecho que se disparen las teorías sobre su verdadera identidad.

Aunque el dj lo ha negado siempre, hay muchas pistas que confirmarían esta teoría. Entre ellas, Skrillex se refirió a Marshmello como «Chris» en una entrevista con Katie Couric, ahí comenzaron a dispararse los rumores. O por ejemplo, en el año 2016 publicó una imagen en la que se veía un tatuaje de su pierna, muy similar al tatuaje de Chris Comstock.

Así como la actriz Urvashi Rauteli publicó una foto de Comstock en la que etiquetó a Marshmello y que instantes más tarde decidió eliminar. O en el año 2020 la novia del dj publicó una imagen con Chris como su pareja. Un sinfín de pistas, que podrían haber confirmado la verdadera identidad del dj.

If you need more proof that @marshmellomusic is @iamDOTCOM these might help 👻 CC: @shalizi_tho

Thanks @IowaEDMFam pic.twitter.com/O4B8cMRWRq

— The FPIA (@TheFPIA) March 21, 2016