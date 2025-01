La pasada noche del 12 de enero, GH DÚO 3 regresó al prime time de Telecinco con el objetivo de emitir el debate de la edición. Presentado por Ion Aramendi, el formato le mostró a su audiencia un resumen de lo que ha estado sucediendo en la casa de Guadalix de la Sierra durante los últimos días. Un encuentro televisivo donde no faltaron los momentos de tensión, pero también las sorpresas. De hecho, la organización del programa recibió a dos concursantes de la pasada edición para que les diesen una alegría a los nuevos participantes. Una visita con la que Marieta no pudo evitar romper a llorar.

Antes de conocer la sorpresa de la noche, la organización del programa le informó a los concursantes que debían quedarse congelados. Ante ninguna circunstancia debían moverse. Pues, en el caso de romper la regla, no contarían con la recompensa. Así pues, y con las normas claras, Lucía Sánchez, la ganadora de la pasada edición, y Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, entraron en escena. Una aparición que las celebridades no se esperaban para nada y mucho menos las palabras que les dedicaron. Eso sí, Marieta no hizo sino escuchar la palabra «Suso» y ya rompió a llorar.

«Me encanta cómo lo estás haciendo. Lo dices todo a la cara, pero tampoco tengas miedo, que si alguna vez te sales de tu sitio y tienes que dar cuatro gritos, lo des», comenzó diciéndole Lucía Sánchez. Fue entonces cuando Elena Rodríguez se acercó a ella para dedicarle unas palabras.

«Eres una pedazo de mujer, que dices las cosas claras y cuando las tienes que decir también las has dicho. Haces una gran pareja con tu chico y te ama con locura, no lo olvides. Cree en esto», le dijo. Fue entonces cuando Marieta, sin poder contenerse más, se derrumbó.

Marieta y Suso a penas llevan un par de meses de relación. A pesar de todo, el flechazo que sintieron fue tan fuerte que, al poco tiempo de iniciar su noviazgo, se mudaron juntos. De hecho, la ex concursante de La isla de las tentaciones 7 ha confesado que el colaborador televisivo es el hombre de su vida, el padre de sus futuros hijos y el único con el que quiere pasar por el altar. Por ello, las palabras de Elena no la dejaron indiferente.

Posteriormente, y tras hablar con todos los concursantes, Lucía Sánchez y Elena Rodríguez se despidieron de todos y se fueron. Fue entonces cuando Ion Aramendi conectó con las celebridades para dar el veredicto final de la prueba. De esta manera, Sergio, Javi, Jeimy, Maica, Ana y Óscar fueron los señalados por haberse movido.

Ante ello, Maica confesó que se había movido porque le picaba el cuello y se le había dormido el pie. Un divertido momento que despertó las risas en el plató de GH DÚO 3 y entre el resto de concursantes.