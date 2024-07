Marieta desvela en ‘Así es la vida’ toda la verdad sobre su relación con Manuel Cortés

El pasado miércoles 3 de julio pudimos disfrutar de un nuevo programa de Así es la vida, presentado por Sandra Barneda y César Muñoz. De esta forma, pudimos ver entre los colaboradores a Marieta, la tercera finalista de Supervivientes 2024. La joven se ha convertido en protagonista de la actualidad por unas imágenes junto a Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo.

Los dos fueron vistos en el vagón de un tren por lo que, desde entonces, no han parado de surgir rumores y especulaciones respecto a una posible relación sentimental. El pasado fin de semana, en el programa Fiesta, el periodista Omar Suárez habló sobre este encuentro: «Puede que no haya nada, que simplemente les han pillado juntos».

Emma García, por su parte, optó por dirigirse a Luis Rollán al ser amigo íntimo del hijo de Raquel Bollo. Al preguntarle si Manuel tenía pareja o no, el colaborador de Fiesta únicamente sonrió y prefirió no pronunciarse al respecto. Algo que dejó a todos los allí presentes completamente sin palabras, como no podía ser de otra manera.

De esta forma, durante su participación en Así es la vida el pasado miércoles 3 de julio, Marieta no ha dudado en aprovechar la ocasión para aclarar qué hay realmente entre los dos. La ilicitana confirmó que conoció a Manuel Cortés durante la grabación del videoclip de una de las canciones del hijo de Chiquetete. A raíz de ese encuentro, forjaron una bonita amistad. Pero nada más allá que eso.

«Él me ha estado defendiendo en Supervivientes y, cuando salí del programa, coincidimos en un festival», aseguró la ex participante de La isla de las tentaciones 7. Respecto a lo de ser vistos en el vagón del tren, quiso explicar que, en realidad, «cada uno iba para un sitio». Si hay algo que Marieta tiene claro es que, tras haber pasado varios meses en los Cayos Cochinos de Honduras, quiere disfrutar de la mejor etapa de su vida. ¡No quiere estar inmersa en ningún tipo de polémica, pero tampoco en ninguna relación sentimental!

Marieta se sincera sobre qué relación tiene con Manuel Cortés tras ser pillados juntos #AsíEsLaVidahttps://t.co/h9rdskSkZc — Así es la vida (@asieslavidatele) July 3, 2024

Algo que confesó en el preciso instante en el que Sandra Barneda, presentadora de Así es la vida, trató de saber cómo se encontraba el corazón de la joven en estos momentos. El objetivo era saber si realmente estaba conociendo a Manuel Cortés o no para algo más que una amistad. Marieta no tardó en sentenciar a través de una contundente respuesta: «Quiero disfrutar de haber salido de Supervivientes, del verano y de mi moreno».

Lejos de que todo quede ahí, la tercera finalista de Supervivientes 2024 fue mucho más allá: «Tengo muy claro lo que quiero y creo que no es el momento de enamorarme», aseguró, dejando a un lado la posibilidad de tener una pareja. Y añadió algo más: «Me río pero hablo en serio. De verdad, somos amigos». ¡Todo aclarado!