La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúan cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente impresionante, a la par que espectacular. El pasado miércoles 2 de abril pudimos disfrutar del capítulo 568 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores fueron testigos de cómo Alonso se ha quedado verdaderamente descolocado al descubrir a Leocadia en la habitación de Cruz. Ella no tarda en ingeniárselas para instalarse en ese lugar. Todo ello mientras el Marqués de Luján continúa profundamente preocupado al no tener noticias de su hijo. Manuel, por su parte, se despide de los ancianos para seguir con su viaje. Martina está muy ocupada con las gestiones de la finca, por lo que Jacobo se aburre muchísimo.

Es por eso que Leocadia propone al joven un picnic que acaba organizando Curro. Los mayordomos no dudan un solo segundo en lanzar una advertencia a María Fernández respecto a su delicada situación. Ella está cada vez más convencida de que van a echarla de su puesto de trabajo. Teresa hace todo lo que está en su mano para que Petra cambie de opinión, pero no logra su cometido. Lope da un toque de atención a Antoñito y le hace saber que está en casa del párroco, mientras que Vera decide cuidarle. Pía está cada vez más molesta con María Fernández por ir diciendo que Ana es buena persona, mientras que ella se acerca cada vez más al mayordomo. Por si fuera poco, Catalina está cada vez más tranquila por no tener ningún tipo de noticias de Adriano. Una situación que cambia de forma verdaderamente radical, a la par que inesperada.

¿Qué sucede en el capítulo 569 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 3 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo la propuesta de Adriano, finalmente, cae en saco roto. Y todo porque Catalina no tarda en rechazarle, de forma contundente, haciéndole saber que no necesita la lástima de nadie. María Fernández tiene todas las papeletas para ser despedida.

Hasta tal punto que Teresa y Lope no dudan en acudir a Samuel para tratar de evitarlo a como dé lugar. Curro sigue inmerso en su plan de tratar de “agitar el avispero” para tratar de encontrar las respuestas que necesita. Todo se tensa por momentos cuando le obligan a ir a un picnic en el que acaba sufriendo un accidente con uno de los caballos.

Alonso está destrozado, no solamente por la ausencia de su mujer, sino también por la de su hijo. A pesar de todo, por fin se ve sorprendido por una buena noticia. Vera y Lope mantienen la mentira a Antoñito, repitiéndole que se encuentra en la casa de Samuel, pero temen que puedan ser descubiertos más pronto de lo que desean. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.