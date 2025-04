La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado martes 1 de abril pudimos disfrutar del capítulo 567 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo las noticias que han llegado sobre el doctor Gamarra han dejado completamente sin palabras a toda la familia. Sobre todo a Curro, que no puede evitar pensar que hay algo más detrás. Ana ha empezado a apoyar a María Fernández al ser consciente de su complicada situación. Una unión de lo más inesperada que deja completamente descolocado a Santos, ya que era desconocedor de la afinidad de su madre y la doncella.

Lejos de que todo quede ahí, Catalina se niega en rotundo a ceder ante Adriano. Martina no duda en aprovechar para hacer una firme petición a su prima, y es que dé al muchacho una oportunidad para poder explicarse. ¿Qué paso dará la hermana de Manuel tras la charla que ha tenido con Martina? Por si fuera poco, recordamos el motivo por el que Petra no destaca por su generosidad, ni mucho menos. Y es que sigue firme con su intención de despedir, de una vez por todas, a María Fernández de su trabajo como doncella del palacio de la familia Luján. Para tratar de evitarlo, Rómulo y Ricardo deciden unir fuerzas para tratar de tocar todas las puertas para tratar de revertir la situación de la joven. Son conscientes de que tienen todo en contra, pero no van a parar hasta conseguir su objetivo, sin importar en absoluto las circunstancias.

¿Qué sucede en el capítulo 568 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 2 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Alonso se queda completamente descolocado al encontrarse a Leocadia en la habitación de su mujer. Ella no tarda en aprovechar la ocasión para salirse con la suya. ¿De qué forma? Instalándose allí. Todo ello mientras el Marqués continúa preocupado al no tener noticias de su hijo.

Manuel, por su parte, decide despedirse de los ancianos para retomar su viaje, mientras que Martina está profundamente ocupada con las gestiones de la finca. Tanto es así que Jacobo no puede evitar aburrirse muchísimo. Es por eso que Leocadia se ha animado a proponerle hacer un picnic, que tendrá que organizar Curro.

Los mayordomos se reúnen con María Fernández para que sea consciente de lo sumamente delicada que es su situación, por lo que la joven se muestra convencida de que van a echarla de palacio. Teresa trata de hacer cambiar de opinión a Petra, pero no lo logra. Todo ello mientras Pía se siente molesta con María Fernández, puesto que va diciendo por ahí que Ana es una persona maravillosa. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.