Marieta confiesa su gran preocupación en ‘Supervivientes 2024’: «¡Choque de bigotes!»

Supervivientes 2024 continúa arrasando en la parrilla televisiva española. La pasada noche del 19 de mayo los espectadores del formato fueron testigos de las últimas novedades acontecidas en Honduras. Una emisión donde se pudo ver cómo la amistad entre Marieta, Kiko Jiménez y Miri se ha consolidado cada vez más.

Los concursantes han demostrado la enorme complicidad que los une, algo que les ha llevado a hacerse bromas de todo tipo. De hecho, recientemente, el último tema que ha despertado las risas en Playa Limbo ha sido la preocupación capilar de la ex participante de La isla de las tentaciones.

🏝 S|V: Conexión Honduras SIN RIVAL en @telecincoes y LÍDER DE SU FRANJA con 3.928.000 espectadores únicos (15,7% y 1.380.000). SUPERA a su rival en 7,3 puntos pic.twitter.com/qGE7EVcEJf — Mediaset España (@mediasetcom) May 20, 2024

«Marieta está preocupada por sus patillas y su bigote», adelantó Sandra Barneda antes de dar paso al video. «Tengo cejas», le dijo Marieta a Kiko. «Y cada día hay más cejas», le respondió él con humor. Una respuesta que le hizo gracia a la joven y a Miri, que estaba con ellos. «Se me van a juntar las pestañas con las cejas», bromeó Marieta.

«Pareces una alfombra», agregó el novio de Sofía Suescun. Pero, entre broma y broma, Marieta no pudo negar que estaba muy preocupada por su apariencia. «¿Tan mal está? Parezco el Grinch», le preguntó. Un ejemplo inesperado que causó las risas en sus compañeros de concurso.

«Se me enreda la patilla con las pestañas y las pestañas con las cejas», agregó. La joven dejó claro que es una persona que no se deja abatir por las cosas. Por ello, le sacó su mejor cara a una de sus mayores preocupaciones. Pero, el tema no acabó ahí.

Kiko Jiménez aprovechó la situación para bromear sobre el supuesto beso que había tenido Marieta con Gorka. Por ello, fue directo con ella. «También le podemos preguntar a Gorka», le dijo en referencia a su bigote y al beso que se habría dado con el entrenador. «¡Choque de bigotes!», bromearon entre ellos.

El polémico beso entre Gorka y Marieta

Una de las mayores polémicas de la edición fue lanzada, hace unos días, por Kiko Jiménez. El tertuliano sorprendió al revelar, en riguroso directo, que había visto a su compañera Marieta tener un acercamiento con Gorka a escondidas. Un encuentro donde, al parecer, habría habido un beso.

Recordemos que el concursante ha proclamado, en numerosas ocasiones, su amor por su novia. Por ello, esta situación ha generado un gran escándalo en la isla. Gorka, por su parte, negó en rotundo lo que decía Kiko Jiménez, al igual que Marieta. Pero, la actitud del entrenador terminó cansando a la ex participante de La isla de las tentaciones.

«El otro día no fui sincera», comenzó diciendo la joven. «Para mí eres sagrada, Sandra. El otro día no fui sincera. Me puse un poco en compromiso… es verdad que ha habido besos en la comisura», espetó. Fue entonces cuando la presentadora le preguntó sobre el tipo de besos a los que estaba haciendo mención. «Ha habido más besos eléctricos, para mí son besos de deseo», sentenció.