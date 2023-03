Marc Seguí sorprende con ‘AAAAAA’, su esperado sencillo

Marc Seguí ha sacado nuevo single y este se titula AAAAAA, desde luego una elección de nombre de lo más particular. El mallorquín continúa con el cambio de etapa que ya dio comienzo a principios de 2023 con su anterior sencillo.

El artista sigue la estela de Plaza en el cielo y esta nueva canción también tiene tintes rockeros que se mezclan con el pop y su estilo urbano característicos. Solo al escucharla te darás cuenta que su título es en realidad un grito que inaugura los estribillos y que abre la veda de los momentos más fuertes de guitarra y batería.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Seguí (@seguimarc)

En AAAAAA Marc Seguí prosigue intentando liberarse de sus demonios. En esta ocasión, trata sobre el recuerdo de una persona que le persigue y nunca le abandona: “Hasta en el monte más perdido una parte de ti me ha seguido. Hasta el final del quinto pino tú, estas tú”. Habla de esa sensación de echar de menos a alguien que no quieres tener y que se vuelve odiosa al no ser deseada.

En el videoclip oficial del tema, el adolescente atormentado de Plaza en cielo se ha escapado y ha huido hacia el desierto donde vive como un nómada. El video discurre en un escenario tan excepcional como es el desierto de los Monegros situado en Aragón entre las provincias de Huesca y Zaragoza. Este paraje natural junto con los excepcionales planos aéreos y los estridentes juegos de luces han dado lugar a uno de los mejores videoclips de la carrera del mallorquín producido por Phoskifilms.

AAAAAA, la nueva canción de Marc Seguí, ya está disponible en todas las plataformas oficiales. Si quieres seguir descubriendo qué le depara el camino del rock a este artista no puedes dejar de escuchar este nuevo sencillo y continuar a la espera de lo que vendrá en un futuro.