Manuel Cortés y Alexia Rivas protagonizan un tenso cara a cara en ‘Supervivientes Conexión Honduras’

Telecinco regresó un domingo más con una nueva entrega de Supervivientes: Conexión Honduras. Durante la gala, se produjo un tenso cara a cara entre Manuel Cortés, y Alexia Rivas, quien ya está de vuelta tras un breve paso por Honduras como fantasma del pasado.

En la parte del programa para los espectadores con suscripción a mitelePLUS, Ion Aramendi preguntó a Ana María Aldón y a Alexia Rivas cuáles habían sido sus reflexiones tras su paso por Honduras, así como cuáles eran sus impresiones sobre los concursantes.

Alexia Rivas fue la primera en dar su opinión sobre sus días conviviendo con los concursantes de Supervivientes 2023 y, en medio de su intervención, Manuel Cortés la interrumpió: «Llevas hablando aquí muchos días y muy mal, con muy poca educación, para que lo sepas».

El tenso encontronazo entre Manuel Cortés y Alexia Rivas: «¡Tienes inquina hacia mí!» 🏝 #ConexionHonduras15 https://t.co/PJdQJwOmy8 — Supervivientes (@Supervivientes) June 11, 2023

«Si no quieres que te juzguen no entres en Supervivientes porque yo estoy aquí para colaborar», le contestó Alexia Rivas. «Yo he hablado desde que estoy aquí porque es cuando me toca», expresó el hijo de Raquel Bollo, visiblemente molesto.

«Me siento muy orgulloso de mi concurso en comparación al que pude ver de ti. No tengo ninguna inquina hacia ti, pero cuando he salido, he visto tu comportamiento hacia mí y creo que algo de inquina hacía mí que tienes. El por qué no lo entiendo porque por ahí nos hemos llevado muy bien, con lo cual no entiendo tu avasallamiento contra mí», añadió Manuel Cortés.

La tensión en plató iba aumentando, y Alexia Rivas señaló que: «Yo a ti te conocí en 2019 en una feria de Sevilla, no hemos vuelto a tener más trato, me parecías buen chaval, pero con el concurso que has hecho no me ha gustado, no me ha gustado tu actitud y tengo que decírtelo como colaboradora».

«Es lícito esto, pero una cosa es decir que no te gusta mi concurso y otra es dejar caer cosas más graves, que por ahí te has equivocado bastante. Si hay alguien que pueda ser bien queda en este caso eres tú», concluyó Manuel para cerrar el asunto.