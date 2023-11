Tras agotar todas las entradas para su próximo concierto en Madrid, Luis Miguel anuncia una segunda fecha en la capital de nuestro país para el 7 de julio del 2024. La venta de entradas para el concierto del mexicano el próximo 6 de julio fue todo un éxito y, tras la alta demanda, el paso del artista por nuestro país se alargará un día más.

El próximo 7 de julio tendrá lugar el segundo concierto en España del conocido como Sol de México, que no había visitado nuestro país desde 2017. Estos dos conciertos tendrán lugar de la mano de la Fundación Real Madrid con una labor social a la que destinará parte de los beneficios del evento.

🎶 ¡El concierto de Luis Miguel apoyará los proyectos sociales de la Fundación Real Madrid!

🏟️ Estadio Santiago Bernabéu

📆 6 de julio de 2024#FundaciónRM — Fundación Real Madrid (@Fun_Realmadrid) October 31, 2023

La preventa de entradas para esta nueva fecha comenzará mañana, martes 14 de noviembre, a las 18:00 horas y terminará el 17 de noviembre a la misma hora o hasta agotar existencias. Una vez finalizada la preventa de Santander SMusic, tendrá lugar la venta general, el 17 de noviembre a las 18:00 horas. Los precios de los tickets van desde los 60 euros, los más baratos, hasta los 915 euros, los más caros.

«Después de 40 años de carrera, me sigo sorprendiendo por el inimaginable cariño del público español. No encuentro otra manera de devolver el afecto que he recibido de todos ustedes, más que brindar una nueva fecha para seguir celebrando nuestro reencuentro en Madrid», ha señalado el cantante acerca de este nuevo concierto en una nota.

✨¡Luis Miguel (@LMXLM) anuncia nueva fecha en Estadio Santiago Bernabéu!✨ Nos vemos el 6 Y EL 7 de julio de 2024 en Madrid🙌

🎫 Preventa Santander SMusic: del 14/11 a las 18:00h hasta el 17/11 a las 18:00h (o hasta fin de existencias).

Más info ℹ️ https://t.co/oyMubQTloQ pic.twitter.com/UuArAKtolS — Ticketmaster España (@TicketmasterES) November 13, 2023

La nueva gira de Luis Miguel despegará el próximo 17 de enero en República Dominicana. El artista pasará por Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Los dos conciertos en Madrid son la única fecha prevista para Europa por el momento.