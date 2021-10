Los Gemeliers y Luca Onestini protagonizaron un tenso momento este jueves durante la gala de ‘Secret Story’. Todo comenzó cuando el italiano, se enfrentó a las imágenes que nunca habría querido ver, tras ser testigo de cómo varios de sus compañeros dejaban caer que es una persona agresiva.

Este jueves, el programa emitió las imágenes en las que los Gemeliers aseguraban que habían llegado a tener miedo de cómo les miraba Luca. Unas declaraciones que dejaron al concursante italiano en shock, que no dudó en responder de manera instantánea a sus compañeros.

«Se levantó y me miró con una cara de asesino que me iba a morir. Se me puso a hablar aquí (cerca) con la cara desencajada y le dije que no me gustaba un pelo como me estaba mirando», fueron las demoledoras declaraciones de uno de los Gemeliers.

Jesús, sobre Luca: «Me miró con una cara de asesino que yo me iba a morir. Se me puso a hablar con las manitas aquí atrás y con los ojos desencajados y le dije: ‘Luca, no me gusta ni un pelo cómo me estás mirando’» #SecretGala7 pic.twitter.com/Vvhgo1bxrj — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 28, 2021

Luca no tardó en reaccionar ni un segundo: «Es absurdo que una persona que le dice a una mujer: ‘te corto pies y manos si tocas a mi hermano’ me diga a mí que soy agresivo. ¿Y ellos qué son?», respondió el concursante italiano.

Cabe recordar, que durante una de las galas de ‘Secret Story’, Daniel le dijo a Emmy Russ que no vacilara a su hermano, porque si se seguía metiendo con él le iba a cortar las manos. Unas declaraciones que los Gemeliers no recordaban y que Luca Onestini ha vuelto a sacar a la luz.

Tal y como expresó durante la línea de su vida, Luca explicó que “sufrí bullying, fui un niño gordito en la escuela. Me duele mucho que me digan adjetivos como agresivo. Toda la gente agresiva me molesta y estoy lo más lejos posible de esta palabra».