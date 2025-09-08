Lista completa de todos los ganadores de los VMAs 2025
MTV Video Music Awards 2025
Los MTV Video Music Awards 2025 (VMAs 2025) han caído rendidos a los pies de las grandes divas de la música, ya que 22 de los 30 premios que se han entregado en la noche del domingo al lunes (horario de España) han ido a parar a manos de mujeres. Lady Gaga y Ariana Grande ha sido las grandes triunfadoras de la noche, aunque no hay que olvidarse de otros nombres como los de Mariah Carey (que vuelve antes de Navidad) Shakira y Sabrina Carpenter.
En la gala, celebrada en el UBS Arena de Nueva York, también hubo tiempo para que LL Cool J, su presentador, diera paso a premios y homenajes a grandes históricos de la industria musical. Mariah Carey se llevó a casa un Video Vanguard Award en reconocimiento a su carrera. Ricky Martin también fue reconocido por toda su trayectoria con un premio Latin Icon Award. Pero el momento más especial de la noche se vivió cuando al escenario se subieron Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, junto a YUNGBLUD y Nuno Bettencourt, para homenajear al fallecido Ozzy Osbourne, cantando varias de sus canciones más recordadas.
Lady Gaga y Ariana Grande han sido las grandes ganadoras, llevándose cuatro premios cada una. Por detrás de ellas, con dos, se coloca Tate McRae, la nueva sensación del pop mundial, que consiguió superar a la otra gran artista emergente de los últimos meses, como es Sabrina Carpenter, que sólo consiguió un galardón. Mariah Carey también se llevó dos premios, uno como reconocimiento a su carrera y otro a Mejor canción R&B del año, reivindicándose como algo más que la cantante de las Navidades.
Lista completa de ganadores de los VMAs 2025
- Mejor vídeo del año:
Ariana Grande – ‘Brighter Days Ahead’
- Artista del año:
Lady Gaga
- Mejor álbum:
Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet’
- Canción del año:
Rosé & Bruno Mars – ‘Apt.’
- Mejor nuevo artista:
Alex Warren
- Mejor artista pop:
Ariana Grande
- Mejor colaboración:
Lady Gaga & Bruno Mars – ‘Die with a Smile’
- Mejor canción pop:
Ariana Grande – ‘Brighter Days Ahead’
- Mejor vídeo largo:
Ariana Grande – ‘Brighter Days Ahead’
- Mejor vídeo por una causa social:
Charli xcx – ‘Guess’ featuring Billie Eilish
- Mejor dirección:
Lady Gaga – ‘Abracadabra’
- Mejor dirección artística:
Lady Gaga – ‘Abracadabra’
- Mejor fotografía:
Kendrick Lamar – ‘Not Like Us’
- Mejor edición:
Tate McRae – ‘Just Keep Watching’
- Mejor canción hiphop:
Doechii – ‘Anxiety’
- Mejor R&B:
Mariah Carey – ‘Type Dangerous’
- Mejor pop alternativo:
Sombr – ‘Back to Friends’
- Mejor canción Rock:
Coldplay – ‘All My Love’
- Mejor canción K Pop:
LISA ft. Doja Cat & Raye – ‘Born Again’
- Mejor afrobeats: Tyla – ‘Push 2 Start’
- Mejor canción country:
Megan Moroney – ‘Am I Okay?’
- Mejor canción latina:
Shakira – ‘Soltera’
- Mejores efectos especiales: Sabrina Carpenter – ‘Manchild’
- Mejor coreografía:
Doechii – ‘Anxiety’
- Actuación del año de MTV push:
Katseye – ‘Touch’
- Canción del verano:
Tate McRae – ‘Just Keep Watching’ (From F1® The Movie)
- Mejor Grupo:
BLACKPINK
Temas:
- MTV Video Music Awards
- Música