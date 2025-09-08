Lista completa de todos los ganadores de los VMAs 2025

Los MTV Video Music Awards 2025 (VMAs 2025) han caído rendidos a los pies de las grandes divas de la música, ya que 22 de los 30 premios que se han entregado en la noche del domingo al lunes (horario de España) han ido a parar a manos de mujeres. Lady Gaga y Ariana Grande ha sido las grandes triunfadoras de la noche, aunque no hay que olvidarse de otros nombres como los de Mariah Carey (que vuelve antes de Navidad) Shakira y Sabrina Carpenter.

En la gala, celebrada en el UBS Arena de Nueva York, también hubo tiempo para que LL Cool J, su presentador, diera paso a premios y homenajes a grandes históricos de la industria musical. Mariah Carey se llevó a casa un Video Vanguard Award en reconocimiento a su carrera. Ricky Martin también fue reconocido por toda su trayectoria con un premio Latin Icon Award. Pero el momento más especial de la noche se vivió cuando al escenario se subieron Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, junto a YUNGBLUD y Nuno Bettencourt, para homenajear al fallecido Ozzy Osbourne, cantando varias de sus canciones más recordadas.

Lady Gaga y Ariana Grande han sido las grandes ganadoras, llevándose cuatro premios cada una. Por detrás de ellas, con dos, se coloca Tate McRae, la nueva sensación del pop mundial, que consiguió superar a la otra gran artista emergente de los últimos meses, como es Sabrina Carpenter, que sólo consiguió un galardón. Mariah Carey también se llevó dos premios, uno como reconocimiento a su carrera y otro a Mejor canción R&B del año, reivindicándose como algo más que la cantante de las Navidades.

Lista completa de ganadores de los VMAs 2025