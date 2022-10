Lil Nas X, obligado a parar un concierto por un motivo inesperado

El artista estadounidense Lil Nas X se ha vuelto viral en las redes sociales en las últimas horas, después de verse obligado a parar un concierto por un motivo inesperado, que no dudó en compartir de manera espontánea con los asistentes al concierto.

La joven promesa de la música se encuentra inmerso en su gira Long Live Montero Tour. El pasado 27 de septiembre actuó en en Atlanta, en estado de Georgia. Un concierto donde Lil Nas X volvió a demostrar que ha nacido para estar encima de un escenario.

No obstante, en medio de un actuación, el artista estadounidense paró el concierto para anunciar que tenía que ir al baño. De esta forma, pidió que se parase la música y se dirigió al público para confesar que se tenía que ausentar durante unos minutos.

Lil Nas X had a bathroom emergency during his show in Atlanta. 😭 pic.twitter.com/dnhX0NY3W6

«Necesito un minuto o dos y estaré de vuelta», dijo en medio del repertorio. Y es que debido a la urgencia no le quedó más remedio que parar el show, expresó el artista antes de salir corriendo del escenario. Mientras que a los pocos segundos de marcharse se escuchó su voz por megafonía.

«Estoy entre bastidores y esto no es parte del espectáculo, pero estoy cagando», exclamó el artista mientras que los asistentes al concierto reaccionaban con un sonoro aplauso. Y aunque muchos pensaron que se trataba de una broma del artista, al día siguiente él mismo explicó lo que había ocurrido.

Un apretón había sido el verdadero motivo de su escapada al baño en medio de un concierto: «El público pensó que estaba bromeando, pero literalmente estaba detrás soltando demonios en ese baño», explicó el artista tras su concierto en Atlanta.

lmao people really thought i was joking, i was literally back there dropping demons into that toilet https://t.co/dohGT0RAfS

— im not reading all that (@LilNasX) September 30, 2022